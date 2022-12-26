疫後藥房少一成 總商會：30申牌冀通關重開

業界盼春節生意升三成

根據《藥劑業及毒藥條例》，藥房須註冊為「獲授權毒藥銷售商」，才可販售含載列於《毒藥表》第1及2部毒藥的藥劑製品。翻查資料，本港2019年9月有665間註冊藥房；截至上周五，載列於衛生署藥物辦公室的藥房有602間。

張德榮昨向本報表示，暫時未掌握擬新開的藥房分佈在哪些地區。張表示，業界「已望了兩年」，期望一旦通關落實，農曆新年前後生意可提升約兩至三成，惟由於未知通關初期規模，暫時未能準確判斷對生意的影響。他又稱，在疫情前每逢農曆年前，藥房生意較暢旺是跟「意頭」有關，因市民避免在新年期間買藥，故提早購入備用；但疫情後情况不再，相信是由於少了內地旅客，而市民寄藥予內地親友亦有不少限制。

行政會議成員陳清霞形容，重啟通關籌備安排是中央給特區「一份令香港社會及市民非常興奮的節日大禮」，稱香港一直以來為中國的優秀企業募集國際資金，讓中國企業「走出去」，擔當中外之間「超級聯繫人」；全面通關後，香港可在中介融資方面為國家貢獻，推動經濟發展，助香港重回世界舞台，也能幫助國家連通世界。她預料全面恢復通關後，國內重點企業更方便到港設分部，有助香港輸入國內高階人才，料收立竿見影之效，有助香港創科發展。

旅促會冀方案有旅團細節供「熱身」

香港旅遊促進會總幹事崔定邦昨向本報表示，期望政府公布與內地通關細節時，至少包括小量自由行及團隊旅遊簽注，令業界可「熱身」，並展望明年第二季業務可回復昔日規模。崔說，本港早在2019年下半年「社會比較動盪的時候」，內地旅客已減少，其後疫情持續至今，令內地訪港的旅行團停頓多時。他預計通關後本港旅行社、跨境巴士、酒店及主題公園等將直接受惠，而近年本港有不少新景點建成，例如香港故宮文化博物館，相信可吸引內地旅客。

（新冠疫情）