許樹昌談通關 倡內地客遵疫苗通 通關協調組首開會 陳國基：與內地共識「快擬穩妥方案」

隔離設施部分備用狀態

消息：確保隨時可用

消息人士表示，保安局長鄧炳強昨晨亦在政府總部召開會議，主要與海關、入境處等相關紀律部隊首長商討通關的準備工作，包括前線人員重新需熟習流程，以待正式通關時已準備妥當。至於目前由保安局管理的社區隔離設施，部分處於備用狀態，消息稱，當局一直確保有需要時可隨時使用有關設施，現階段會就通關作一切計劃，預防突發需要。

陳國基會後在社交平台表示，政府正「爭分奪秒、雙軌並行」推進通關籌備工作，包括成立由他擔任組長的「通關事務協調組」，昨日會議上，特首李家超亦到場囑咐他們做好通關安排。陳稱，自己已與中央、廣東省和深圳市相關單位聯繫，共同向逐步、有序、全面通關的目標邁進，他形容大家方向一致，就是盡快擬定出一套穩妥的通關方案，達成共識後隨即提交中央審批。

港鐵表示，期待羅湖、落馬洲站及高鐵西九站可恢復服務，團隊正為通關做好準備，而過境列車暫停服務期間，港鐵有保養維修，確保所有系統、設備及商舖設施維持良好狀態。

被問政府應有何預案應對通關，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若能對內地來港者實施「疫苗通行證」的要求，即與本地人一樣要已接種至少3針新冠疫苗才可進入指定場所，同時配合通關配額，相信能減低通關為本地醫療帶來的負荷，否則當內地人在本港受感染，部分人會有重症而需入院，增加本地醫療壓力；若已打3針，即使來港後染疫，都只是輕症。

許樹昌又指，現時內地不同省市的疫情頗嚴重，認為本港對海外抵港者在機場及抵港後第二日的核酸檢測要求，亦應該應用於內地來港者。

林正財料配額逐步增 倡善用私醫

外界擔憂通關會增加本港醫療負擔，本身是醫生的行政會議成員林正財相信，不會一下子全面通關，料配額會逐步增加，並平衡本港醫療系統的承擔能力，不會造成很大負擔。他認同要制訂預案應對，建議特區政府研究善用私家醫院和私家診所，應付通關後增加的醫療需要，包括鼓勵更多私家診所提供新冠口服藥，又稱政府要加強宣傳，令旅客知道在港有不同求診途徑，而非湧到急症室。

議員籲政府交代物資量 配額限四成

立法會議員陳凱欣認為，逐步有序的通關離不開配額，建議以疫前每日出入境人次的三四成為限，她相信，因通關而引致大量感染的風險不高，但感染人數難免上升，期望政府可汲取第五波疫情經驗，預先準備醫院分流工作。陳建議政府以補貼形式，將病情穩定的非新冠病人轉介私院，甚至是社區隔離設施跟進，例如是因天寒引發痛症的長者病人等，由中醫等非公營醫療體系的醫療人員照顧，以預留足夠公營醫護人手照顧重症或長期病患。陳又稱，社會已出現過多次搶物資潮，她希望政府多公開相關資訊，例如主動召開通關記者會，交代物資數量和物流狀况等，而非在社交平台交代。

明報記者

（新冠疫情）