陳茂波：復蘇難免起伏 港前景「亮麗」

陳茂波表示，上周他與近百名中學生會面，聽取他們對新一份《財政預算案》的意見以及對公共資源配置的建議，他又邀請學生用繪畫表達他們對未來香港的期盼。有學生關注社會貧富差距、希望香港在環保和減碳做得更多、社會更多元共融等，陳茂波形容，每一幅畫都盛載着一份心願，而所有畫作合起來就是大家共同的奮鬥目標。

稱中東印尼有意藉港發展基建經濟

他稱，過去兩個月先後出訪中東和印尼，當地政府和企業有興趣借助香港力量協助其基建及經濟發展，希望與本港深入探討合作空間，明年他將繼續加強對外宣傳香港的工作。

對於香港的未來，陳茂波稱，經歷過2022年的高低起伏，大家更珍惜當下難得的平穩復蘇勢頭，社會氣氛轉向積極樂觀，對明年亦充滿期盼，他對香港未來是信心滿滿。他又說，在政府和社會各界努力下，香港在今季加快復常，舉辦多項大型盛事，不少國際金融機構有計劃擴充在港營運規模等，又有不少公司正計劃來港發展，以實際的投資對香港前景投下信心一票。