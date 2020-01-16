扭盡六壬避美規 手工表力保港製嘜頭 「咁難得，梗係打出來」 定價3萬變6000免報稅

美佔六成生意 泄氣過後振作

黎鈞國創立的品牌EONIQ主打個人化機械表設計，至今個月初開賣首隻自製機芯手表。品牌網站照片可見，該款手表做了鏤空設計，透明表殼下的機芯上，黑底金字「HK Made」字眼奪目。被問到為何不以實色表殼掩蓋、然後在外殼印上made in China，以求「過關」？他笑稱亦有人向他提及過不同方案，但「香港製造咁難得，梗係要大大隻字打出來！」。

壓成本分單寄 「啱啱好唔蝕」

美國回流的黎稱，公司數年前便開始為推出「全香港製造」的手工機械表做準備，原先料定價約3萬元一隻，「全香港製造，是第一隻！」不料雄心遇上改標籤風波，對有六成生意額來自美國市場的小公司而言是不小的打擊。兩年前怒駡過、泄氣過，但很快重整旗鼓。黎鈞國稱若貨品直接向消費者銷售（D2C），每張單不過800美元而又不受稅項影響。他於是將部分原本由工匠「逐隻雕」的組件改為批量購買，以降低成本，將定價維持在800美元以下；總值大於該限額的訂單，便告知客人會分開寄出。他形容現時「都係啱啱好叫做唔使蝕住做」 。

料不撤限 但求「繼續做」

世貿專家組公布裁決當日，黎鈞國在社交網站facebook轉發新聞，稱「你哋慢慢拗，我隻機芯繼續mark香港製造」。黎稱，原本正與美國公司商討批發一款DIY裝表手工包，但自兩年前政策生效起已中止，亦不再談其他批發。有關損失連同因應政策而產生的額外開支，他稱保守估計為200萬至300萬。美國表明不打算撤回標籤要求，黎說早就對撤回不抱期望，只求在餘下的空間「繼續做」。

明報記者 關玉婷