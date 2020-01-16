平安夜行山失蹤 父亡智障子獲救 半年內第二宗同類意外 專家：單靠GPS易迷路

子列「高危失蹤人士」 獲救清醒

獲救後不治的61歲父親龍鎮球，據悉為一名校工，與55歲吳姓女子育有一名18歲就讀中六兒子，他於出生時證實患中度智障，父子喜歡趁假日結伴行山，習慣傍晚歸家。前日早上約10時，父子二人如常離開將軍澳寓所稱往西貢區行山，兩人至晚上9時仍未返家，母親致電兩人手機均未接通，其後報警求助。

行山客曾遇兩父子 貼圖助搜救

警方、消防、民安隊組成搜救隊，昨早展開搜救，飛行服務隊直升機在高空協助。因沒有二人正確行山路線，分成多個小隊的搜救人員在馬鞍山、西貢郊野公園附近一帶搜索，親友在現場附近等候消息。父子行山失蹤消息傳出後，有人在社交網站貼出拍到父子二人行山時的圖片，稱前日下午約3時在西貢郊野公園附近石屋山山頂曾遇到兩人，已將消息通知警方。

昨午尋獲兩人 父陷昏迷

搜救人員於昨午5時許在深涌灣近蛇石坳附近尋獲兩人，當時父親已陷昏迷，兒子則清醒。父親其後由直升機吊起送往東區醫院，搶救後證實不治。兒子由救援人員陪同在山徑等候，由折返的直升機救起送往飛行服務隊總部，再由救護車送院檢查，親友其後趕往醫院了解。

專家倡多人同行 出發前交代路線

攀山專家鍾建民表示，近年部分行山者安全意識不足，只靠網上行人路線圖，憑手機GPS帶路，遇上信號接收欠佳時可能會迷路。鍾稱近日雖然天朗氣清，但亦要留意日夜溫差大，日照時間短，日落後易找不到路線下山，留在山徑可能會出現低溫情况。

他建議找多名朋友一同行山，互相照應，亦可參與熟悉路線的山友組織行山活動，量力而為。出發時，向親友交代行山路線，萬一遇上意外失聯，搜救人員可盡快於重點搜索。

今年7月，一名60歲父親帶同患自閉症的13歲兒子往大嶼山昂坪行山，途中父親懷疑不適暈倒。至翌日，行山者在不同地點先後發現父子兩人，兒子獲救時清醒，其父親則證實死亡。

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