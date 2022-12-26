房協明年75周年 鼓勵租戶減碳獎賞回收

陳家樂接受本報專訪時稱，迎接鑽禧慶祝活動包括4月舉辦國際研討會、港九新界巡迴展覽、與眾同樂屋邨活動等，冀增加大眾對房協工作認識，加強與社區連繫之餘，更會推動居民參與減碳行動及推廣綠色經濟。

房協初步計劃推動轄下3萬多個屋邨租戶減碳，如慳電慳水慳（煤或石油）氣，又鼓勵回收，稱綠色生活行動有獎賞計劃，詳情稍後公布。

稱樂意建專用安置屋邨 配合北都發展

談到「房屋實驗室」未來角色變化，陳家樂形容參與市區寮屋重建，對房協來說是重要里程碑，既可協助政府加快收地，同時做保育工作，富挑戰性。他表示日後政府在北部都會區清拆及收地重建，只要資源許可，房協樂意興建專用安置屋邨配合發展。

他回顧房協過去工作，認為其中一項重大貢獻是拓展長者房屋，隨人口老化，房協由單一長者屋發展項目，到發展跨代共融的綜合發展社區，是截然不同的模式轉變。他相信若行出一步及做得好，可為市場及業界提供參考。被問及繼去年獲政府批撥土瓜灣馬頭角臨海用地興建專用安置屋邨後，房協有否再獲增撥土地拓建另一項目，陳家樂笑而不答，稱適當時候才交代，「很多事情需要時間磋商討論」。