政府力推MiC盼增建屋效率 成本高傳統一成

料待普及應用成本方下降

洪水橋/厦村專用安置屋邨位於洪水橋洪福邨旁，採用混凝土MiC方式興建，預計提供逾2000伙，包括出租及資助出售單位，其中後者佔約300個，目前已完成興建第一層，料於2024年落成。陳家樂表示，房協3年前引入MiC，按目前估算，專用安置屋邨項目成本較傳統建築法增加約10%，相信更多項目應用MiC後，成本會下降；而建築時間方面，項目則較傳統建築法節省約10%至15%時間。他續稱，稍後將比較及分析洪水橋項目數據，供業界及政府參考。

房協未為MiC設指標 可行即應用

本屆政府訂立多項KPI（關鍵績效指標），房屋方面規定所有預計於首5年期（2023/24至2027/28年度）落成的公營房屋需採用「裝配式設計」，包括MiC。陳家樂稱，房協未有為MiC設立任何指標，反之只要有適當位置的地盤，若可行便會應用MiC。他同時補充，由於其他房屋項目早已規劃，除了洪水橋項目，暫只有古洞北專用安置屋邨的出租屋邨上蓋工程採用MiC，該項目正處於設計階段，料可提供近900個單位。

缺地方放組件 3寮屋區發展不採MiC

陳家樂提到，由房協負責發展的茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村等3個市區寮屋區正處於初步規劃階段，料合共可提供8800個單位，並於2028至2033年分階段落成。有業界人士透露，上述3地盤受限於地盤環境及道路限制，將不會採用MiC，因缺乏地方放置組件。至於茶果嶺地盤的三級歷史建築「羅氏大屋」，陳家樂稱，將會原址保留活化，為房協首個「由頭到尾」負責的歷史古蹟項目，並承認「有挑戰性」，不排除將另聘富經驗的保育文化機構負責。