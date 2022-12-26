陳家樂：長者屋不可單靠房協 指項目非政府優先選項 倡鼓勵其他機構參與

明報記者 區慧盈 黃偉超

利工街月內取入伙紙

最快明年首季可參觀

房協目前正規劃及興建25個項目，提供逾4萬個單位，其中約2.8萬個單位將於10年內落成，包括多個屋邨重建項目，如明華大廈重建第三期及漁光村重建第二期等；若以未來整體公營房屋的建屋量計算，房協供應佔近一成。其中於月內取得入伙紙的利工街「中產長者屋」將提供144個開放式單位及168個1房單位，公眾最快可於明年首季參觀示範單位。

陳家樂表示，利工街項目採用長者友善及通用設計，如低門檻設計及高低位雙防盜眼等，同時增添新元素，包括活動式廚櫃，在廚房煮食爐下面採用活動式廚櫃，及智能樂齡緊急支援系統等，提升室內定位系統服務。他補充，項目以公開招標形式予私人機構負責管理，因可借用市場力量吸納新想法，並將在日後比較房協自行管理及外判項目的成效，以備日後發展考量。

500人輪候 200宗正審批

陳家樂續稱，「長者安居樂」計劃採用單一輪候冊編配安排，目前約有500人輪候中，連同正審批的200多宗申請，共有逾700宗申請。他說，目前政府首要撥地興建公屋，以助低收入者，陳認為長遠而言人口老化將令長者屋需求有增無減，故除利工街項目外，房協已落實於粉嶺百和路、觀塘花園大廈重建第二期及明華大廈重建第三期分別興建261個、200個及600個，共1061個單位，並於2024年至2035年內落成，而上述的新發展項目均旨在促進長幼共融及形成老中青幼皆宜的社區。

政府正大力發展北部都會區，陳表示，目前政府面臨最大的問題為「無土地，連公屋都不夠」，故樂見北都將帶來更多土地供應，同時認為政府可鼓勵其他機構於北都建長者屋。

至於房協日後路向，包括會否擴版圖至大灣區，陳家樂稱據本港法例，房協不可在境外發展，且房協尚要應付4萬個單位，目前未有於大灣區發展的迫切性。不過他說若能配合法例，未來亦不排除在大灣區拓展長者屋的可能，長遠發展則留待兩年後履新的下任主席考慮。

料2024/25年度負現金流

此外，繼市建局未來或出現逾150億元的負現金流情况，陳家樂稱房協目前即使財政穩健，但隨着踏入建屋高峰期，預計房協將於2024/25年度面臨現金流問題，並會「有安排」，正慎重考慮各種集資方式，不排除會發債或免息貸款等，並將於下個財政年度作決定。