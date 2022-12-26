【Emily】懲署「暖男廚房」 鄧炳強做大廚幫手 為家人煮聖誕餐 少年犯哽咽

懲教署噚日喺facebook上載短片，呢次由保安局長鄧炳強化身大廚，同6名青少年在囚者炮製漢堡包同梳乎厘（取其「在乎你」之意）予家人享用，畀佢哋同家人食嘢相聚，亦希望成為佢哋改過自新嘅動力，當日仲有懲教署長黃國興客串做「店長」。

主教周守仁監獄主持彌撒

天主教香港教區主教周守仁噚日去咗赤柱監獄主持聖誕彌撒，向在囚者分享信仰哲理同送上聖誕祝福。聖公會大主教陳謳明就喺22日到白沙灣懲教所主持聖誕崇拜，向在囚者講道及分享宗教信息。

政府及相關機構噚日都有辦聖誕活動。特首李家超就同太太林麗嬋，邀請咗一班喺第14屆香港盃外交知識競賽獲獎隊伍嘅學生，同埋兒童發展配對基金頌歌隊嘅青少年參觀禮賓府。頌歌隊學生仲帶領大家一齊唱聖誕歌。

另外，醫管局安排聖誕老人去大口環根德公爵夫人兒童醫院派禮物；香港兒童醫院就安排與小朋友和家人一同唱聖誕歌活動。