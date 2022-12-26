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2022年12月26日星期一
港聞二
平安夜行山失蹤 父亡智障子獲救 半年內第二宗同類意外 專家：單靠GPS易迷路
扭盡六壬避美規 手工表力保港製嘜頭 「咁難得，梗係打出來」 定價3萬變6000免報稅
警破偽鈔工場拘兩人 檢9張打印「金牛」
陳茂波：復蘇難免起伏 港前景「亮麗」
許樹昌談通關 倡內地客遵疫苗通 通關協調組首開會 陳國基：與內地共識「快擬穩妥方案」
疫後藥房少一成 總商會：30申牌冀通關重開
單程證不涵單親戶 童：母無法工作「一份菜分兩餐」
阿Mo四肢漸復知覺 父：暫可轉至特製輪椅
陳家樂：長者屋不可單靠房協 指項目非政府優先選項 倡鼓勵其他機構參與
政府力推MiC盼增建屋效率 成本高傳統一成
房協明年75周年 鼓勵租戶減碳獎賞回收
政府接查詢才透露 區會劃界公布期限延7月
漁農嘉年華旺場 蠔民盼通關助生意
赴竹篙灣捱撞 民安隊小巴7傷
大灣區GBA新聞：羅湖商業城死寂 留守商舖佛系看通關 口岸封閉近3年 千舖剩三分一
大灣區GBA新聞：昔日北上港人熱點 或隨口岸重建
尊子漫畫
【Emily】懲署「暖男廚房」 鄧炳強做大廚幫手 為家人煮聖誕餐 少年犯哽咽
【Emily】老竇聖誕生日 梁熙送自己做禮物
【Emily】霓虹招牌聖誕卡 團體籲毋忘「香港之光」
【Emily】IT狗導演：將有更多類似《正義迴廊》作品
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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