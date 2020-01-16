大灣區GBA新聞：羅湖商業城死寂 留守商舖佛系看通關 口岸封閉近3年 千舖剩三分一

明報記者 沈燕媚

「美女，要買包嗎？配眼鏡的、買手表什麼都有！」踏入商業城，有拉客阿姐主動上前招待。一眼望去，商業城幾乎沒有客人，連扶手電梯亦沒啟動，一切好像按下了暫停鍵。商家見客人無不主動撲上前，極力推銷，眼鏡八折，內褲100元15條，紛紛稱「要錢不要貨」。

昔北上第一站 商場節流管理員兼做清潔

一些店外擺放着桌椅讓三五人圍坐，通道成為小孩的自家「小遊樂場」，有的在追逐氣球，也有的乾脆爬上停駛的電梯玩耍，清靜的商場迴盪着陣陣歡笑聲。穿過迷宮般的走廊，只見大部分店舖都緊閉大門，部分還貼着「旺舖招租」；昔日甚受港人歡迎的粵式酒家丹桂軒亦早已貼出宣布停業告示。

「搬空的都是搬走了，如果還沒有搬空的，都要交管理費」，一名「拉客」阿姐表示。據悉商業城內的商戶獲免租，惟仍要交一半管理費。一間約6、7平方米的店舖要交1000多元（人民幣，下同）管理費。為了節流，商場在封關後削減員工人手，管理員甚至要兼顧場內的清潔工作。

涉商業城罪案大減92% 蕭條下小偷消失

昔日熙來攘往的「港人北上第一站」羅湖商業城，最高峰有過千商店，現時只剩下不足三分之一店舖在苦苦支撐，疫情期間沒法做港客生意，商家只能靠熟客或附近居民光顧去維持生計。但因地理位置偏離深圳的市中心和本地人工作區域，每日來的人很少，不少店舖只會偶爾開一下門，沒有固定經營時間。對此，「拉客」阿姐無奈地說，「這個商場沒得做的啦！」說罷，她走到一間燈也沒開、賣仿真名牌袋的店，鍥而不捨問記者「要買包嗎？」

有一組數據最能反映羅湖商業城的蕭條景象。據深圳警方統計，2021年羅湖商業城的案件數量，比起2019年大幅下降91.7%，投訴個案亦下降71.4%。數字顯著下跌，非因羅湖商業城治安好了、服務好了，而是靜得連小偷小賊都不屑一顧。

在為數不多開門經營的商家中，5樓有一排仍開業的洋服裁縫顯得格外醒目。來自江蘇的龍發洋服行老闆娘表示，商業城做衣服的價格比外面便宜起碼一半，「外面要幾千塊的，我們這裏只要一千多」。未封關時，很多外國人及港人來訂造西裝，現在疫下連結婚擺酒的人數也少了，「但自己50多歲不好找工作，就在這裏吊（捱）着，要是業主不免租，早就搬了！」

談話間，旁邊舖頭的年輕女士拿着剛買完的「戰利品」興奮地說，4樓一家內衣褲店正做清貨，「20元6件，很便宜！快去看。」原來，城內的商店「要錢不要貨」，但凡有清貨大減價，商戶間也不忘奔走相告「執平貨」。

在3樓，一間美甲店老闆娘阿梅表示，現時主要靠市內熟客接單，還會提供上門服務，收入勉強維持基本開支。她憶述，在商業城開業10多年來，幾乎一個接一個做不停手，「連飯都沒有時間吃」。忙碌中亦與不少港客建立感情，「好多香港客人年紀較大，會教我們人生各樣東西，有些看着我大肚懷孕，還有人會專登來看看我的子女！」疫情爆發後，間中也有香港客人在深圳找她做美甲。

「其實回來開舖得閒到不得了，我們商戶之間都很熟的，每天來這裏都是做做指甲、吹吹水（聊天）！」她慨嘆，疫情3年改變了自己的心態，能夠維持生活開支、身體健康便滿足，「不期望賺大錢，很多人叫我去東門開舖、去投資，我都不敢」。

稱對通關消息已麻木 店主：肯定是好事

去年此刻，兩地也曾盛傳快將通關，當時羅湖商業城的商家一度有所期望，但隨着香港第五波疫情爆發，通關不了了之；此時此刻又傳農曆新年前通關，對此阿梅的態度已很「佛系」，「明年也不見得能開，見步行步吧！」但無論是真是假，能通關肯定是好事。

另一間牀上用品舖店主華姐表示，通關消息傳過很多遍，「聽麻木了」，「現在管控放開了，如果真是開關，我當然很期待！不是一般的期待」，她笑笑。