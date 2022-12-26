漁農嘉年華旺場 蠔民盼通關助生意

有市民指新貨更多但更貴

漁農美食嘉年華一連3日舉行，首日即吸引大批市民到場，場面擁擠。市民丁小姐過往幾屆實體嘉年華均有入場幫襯，稱今屆比以前「更多新產品」，但價錢較昂貴，例如寶石魚，以前大魚一條賣80元，現在價格翻倍，兩條索價300元。

市民邱先生趁假日入場，形容「氣氛不錯，看上去比工展會還要多人」。政府宣布將與內地通關，屆時或有更多內地農產品輸入本地，邱表示內地蔬菜價格便宜，為市民提供更多選擇，至於本地有機蔬菜則「健康、有信心」，兩者均值得支持。流浮山蠔民陳先生稱，他因封關損失八成生蠔生意，指「內地是主要的生蠔市場」，故相信通關對養蠔業大有幫助。

疫下礙出行 有店推快煮海鮮

「仟國水產」老闆娘Monique喜見昨日市况熱鬧，入場人流與往屆相若，又表示因應疫下市民出行不便，今年特意推出龍蝦湯和海鮮粥等快煮產品，供市民在家中隨時享用。上水蔬菜產銷有限責任合作社的負責人劉女士表示，今年天氣時冷時熱，令農作物失收，以往她參加嘉年華有70多籮貨存應市，今年只剩一半，明言「就算（這3天）生意多好也不能回本」。