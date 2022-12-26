漁農嘉年華旺場 蠔民盼通關助生意

【明報專訊】過去兩年停止實體舉行的本地漁農美食嘉年華昨於旺角花墟公園開鑼，今年場內共設逾300個攤位，包括約200個銷售本地漁農產品，場內容許參展商設即場試食。昨日是聖誕節兼周日，不少人專程入場購物，場面熱鬧，有市民形容「氣氛不錯，看上去比工展會還要多人」，又讚揚本地有機蔬菜健康，值得支持。漁農業大受新冠疫情打擊，有本地海鮮養殖戶因應疫情而推出快煮海鮮產品。特首李家超公布將恢復與內地逐步通關，有蠔民表示「內地是生蠔的主要市場」，相信通關後對生意大有幫助。
有市民指新貨更多但更貴
漁農美食嘉年華一連3日舉行，首日即吸引大批市民到場，場面擁擠。市民丁小姐過往幾屆實體嘉年華均有入場幫襯，稱今屆比以前「更多新產品」，但價錢較昂貴，例如寶石魚，以前大魚一條賣80元，現在價格翻倍，兩條索價300元。
市民邱先生趁假日入場，形容「氣氛不錯，看上去比工展會還要多人」。政府宣布將與內地通關，屆時或有更多內地農產品輸入本地，邱表示內地蔬菜價格便宜，為市民提供更多選擇，至於本地有機蔬菜則「健康、有信心」，兩者均值得支持。流浮山蠔民陳先生稱，他因封關損失八成生蠔生意，指「內地是主要的生蠔市場」，故相信通關對養蠔業大有幫助。
疫下礙出行 有店推快煮海鮮
「仟國水產」老闆娘Monique喜見昨日市况熱鬧，入場人流與往屆相若，又表示因應疫下市民出行不便，今年特意推出龍蝦湯和海鮮粥等快煮產品，供市民在家中隨時享用。上水蔬菜產銷有限責任合作社的負責人劉女士表示，今年天氣時冷時熱，令農作物失收，以往她參加嘉年華有70多籮貨存應市，今年只剩一半，明言「就算（這3天）生意多好也不能回本」。