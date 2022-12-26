政府接查詢才透露 區會劃界公布期限延7月

明報記者 鄭啟智

根據《選管會條例》，選管會須於上一屆區議會一般選舉結束後36個月內，向特首提交下屆區議會選舉選區劃界報告。上屆區選於2019年11月24日舉行，因此依例有關限期為今年11月23日，惟選管會至今仍未公布下屆區選的選區劃界報告。

政制局：檢討地方行政 將作建議

政制及內地事務局上周回覆本報查詢時表示，政府正就地方行政檢討，將會作出建議，因此特首已於今年11月根據《選管會條例》，將選管會提交下屆區選劃界報告期限延長至2023年6月30日。當局未有回應為何早前無公布已將限期延展。

政府至今仍未公布地方行政架構檢討進展，亦無交代下屆區議會的組成及選舉方式。沙田區議會副主席、民主黨冼卓嵐估計，政府無足夠時間完成區議會制度檢討，加上有可能大幅改動，料諮詢需時，因此將公布劃界報告的限期延長。他指公布劃界後的行政程序不多，相信當局能「追落後」如期舉行選舉。

倘6月公布 區議員質疑礙區選部署

多名區議員質疑倘明年6月才公布選區劃界，距換屆選舉不足6個月是太遲。屬建制派的灣仔區議會主席黃宏泰指出，不少參選人均會提早落區服務，明年中才公布劃界會影響選舉部署，憂慮令有意參選者不知所措。他表示，地方行政檢討如果決定擴大區議會選區範圍，現任區議員除了面向原本屬區內的居民，亦需服務新劃入區內的選民，太遲公布劃界對選舉工作有一定困難。

陳琬琛：市民短期內難理解適應

荃灣區議會主席陳琬琛不猜測當局延長期限的動機，但質疑明年6月才公布劃界時間倉卒，稱除了參選者需時協調和預備，選民亦要時間適應新劃界，倘當局大幅改動區議會制度，大量選民或被重新分區。冼卓嵐亦認為，現時區議會制度沿用多年，倘有大變，市民在短短數月將難以理解及適應，冀當局盡早公布下屆區選安排。

身兼九龍城區議員的立法會議員楊永杰則認為，當局延長公布選區劃界期限，與下屆區選會否保留民選議席或改變選舉制度的關係不大。他稱地區人士目前主要按照上屆選區劃界服務市民，認為無論選區怎樣劃界，也不影響服務。

鄭泳舜：當局未提討論區會改革

立法會民政及文化體育事務委員會主席、民建聯鄭泳舜表示，當局暫時未向委員會提出討論區議會改革，目前較優先處理《青年發展藍圖》及18區「關愛隊」。他說，區議會選舉制度料會改動，理解政府因而決定延長公布選區劃界期限，冀當局適時公布檢討結果。

民青局昨日回覆，政府正就地方行政檢討，會考慮日後「無論以任何形式產生」的區域組織，均必須為非政權性的諮詢組織，以符合《基本法》第97條規定，並有廣泛代表性，可接受政府就地區事務的諮詢。