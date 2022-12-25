非華裔女涉串通酒吧職員 色誘醉客偷碌卡

警方灣仔警區刑事支援隊主管吳熙愉表示，近日接獲外籍酒客報案稱，信用卡被盜用購買香檳，最大一宗金額達7萬元，涉及10多支香檳。警方翻查閉路電視調查，發現有衣著性感的非華裔陪酒女子在酒吧容許下假扮酒客，「半呃半𧨾」誘使酒客碌卡購買貴價香檳。

4人一伙 呃𧨾買香檳後轉售

吳稱，陪酒女子以3至4人一伙，以獨身酒客為目標，部分人負責用美色分散酒客注意力，包括即場接吻及做出親密行為，部分人負責偷取信用卡，亦有人負責將未開的香檳售回酒吧職員或其他酒吧圖利。

灣仔警區反三合會行動組第二隊主管陳梓銓補充，陪酒女子有時會誘使事主性行為博取信任，而酒保會用手機拍攝簽帳過程，試圖誤導警方事主自願簽帳。警方首次發現有酒吧職員串通陪酒女子詐騙醉酒客，令他們於不清醒下承擔大額簽帳。

警方昨凌晨派員放蛇，其間一名女子勾搭放蛇人員，要求購買香檳和試圖偷信用卡。警方隨即展開行動，在5間目標酒吧拘捕7名職員及6名持香港身分證的非華裔女子，涉嫌「盜竊」、「串謀盜竊」及「處理贓物」，年齡34至49歲。行動另發現一名59歲英籍男子欠交罰款被捕。行動中檢獲38支香檳、單據及數簿。

5酒吧拘14人涉款30萬

警方表示，集團與8宗發生在8至12月的同類型盜竊案有關，涉款共約30萬元，酒吧部分職員與陪酒女子串通，暫時見不到女子與酒吧有僱傭關係，會再調查雙方分帳情况、有否黑幫背景等。

陳梓銓稱，警方自2021年展開「彩霞」行動，打擊灣仔酒吧區內非洲裔扒手，惟最近留意到南亞及東南亞裔特別是菲律賓裔陪酒女子崛起。他提醒市民消遣時注意財物安全，特別是被多名陌生女子包圍時，酒吧職員如留意到有關情况，亦應挺身而出報警。