藥房現人龍醫院走廊放病牀 議員：最差放寬時機

賀一誠：須同內地 非想調就調

澳門疫情持續惡化，部分藥房昨出現搶購藥物人龍。在仁伯爵綜合醫院的緊急門診服務，職員稱難以確保輪候時間，曾有病人看病逾半小時。記者觀察所見，有病人卧在走廊病牀，而門外15分鐘內有約7輛救護車到場。根據院方資訊，昨午約5時分流至第2至4級的病人，有逾200名正處理，另有約40名病人仍正等候。澳門消防局昨稱，近日救護車召喚個案急增，達2800架次，日均400架次，當中逾半屬濫用。局方將調整接報指引，評估患者情况，優先處理緊急個案。

官員料一周後重症高峰

歐陽瑜前日按政府模型推算有四分之一醫護人員受感染，是感染比率最高群組，惟現時只動用不到四成隔離病牀，認為醫療系統未「爆煲」，料重症高峰會在一周後出現。

澳門前日起調整港、台、外國入境者防疫措施，歐陽瑜稱現時香港入境澳門旅客中不超過5%檢測到陽性，預計不會增加防疫風險。

被問及現時放寬防疫是否適合，賀一誠稱難以回答，因任何時間都可能不適合，當地曾靜態管理，惟要付出代價，以及與內地防疫一致，並非自己想調整就調整。他認為市民不用擔心藥物不足，內地正為澳門調配藥物，即使難保障市場供應足夠，惟保證醫院藥物一定充足，當局已安排醫護人員到安老院舍分發藥物。

林宇滔稱當局一下子由動態清零改為與病毒共存，未有任何措施減低疫情傳播，促請當局盡快推出緊急應變措施，暫停部分非緊急服務集中照顧緊急病人；又建議減省社區門診醫生繁複的評估程序，避免輕症為取藥長時間等候。他說並非反對與病毒共存，封關3年大眾期待與國際重新接軌，但「共存不等於躺平」，而是有序讓社會復常。