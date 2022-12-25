澳門放寬首周末 佳節未解冷清 酒店拒黃碼 港客嘆玩3天變即日來回

明報記者 施晉宇 澳門報道

本報記者昨從香港乘坐「港澳快線」巴士前往澳門，全車約40名乘客，職員在上車後一併檢查車票和72小時內核酸檢測結果，較預定時間遲約20分鐘開車。到達港珠澳大橋香港口岸後，花約15分鐘出境。

抵澳時，有身穿保護衣和面罩職員指示下載澳門健康碼，填寫個人資料和申報健康後，便會取得黃碼，再由另一職員分別檢查陰性核酸報告和掃描健康碼，以及辦理入境手續。

多商店落閘 職員：只有疫情何來旅業

在著名景點大三巴，昨午旅客不足百人，附近商店人流冷清，平均每間只有數名顧客。咀香園和鉅記等連鎖商店，同一街道部分分店張貼告示稱「因應疫情」落閘。有職員透露大量員工確診，無足夠人手營業。被問及放寬措施後有否帶旺生意，她稱「眼見只有疫情，何來有旅遊業」。

新葡京賭場酒店同樣冷清，職員稱因不少旅客誤會黃碼不能進入賭場所致。現場所見，場內荷官人數比入場者多，入場者不時獲邀落注，「老虎機」只有零星玩家，其中一層更圍封。

老店疫下失七成收入 短期復蘇不樂觀

開業逾半世紀的「世記咖啡」，負責人區小姐稱太多員工染疫，5間分店有3間要暫停營業，集中人手經營其餘兩間。入境放寬後生意雖有所起色，但她稱只是附近太多餐廳未能營業的「假象」。她透露疫情至今損失逾七成收入，去年因無旅客全線停業，「白交租」一年，但從未削減人手，期望與員工共渡難關。她對旅遊業短期內復蘇不太樂觀，料待疫情平穩才會好轉。

港人劉小姐與丈夫原打算在澳門逗留3天，昨午到酒店辦理手續，職員稱人手不足未能及時執拾房間，傍晚兩人再辦理手續時被職員攔住，稱不接受黃碼者入住，又提供酒店名單，解釋只有部分酒店接待黃碼者。他們本想即時預約其他酒店，惟部分房價上升至近萬元，較原先預訂3000元兩晚超出預算，唯有即時買車票回港。她感到成為「白老鼠」，稱酒店或當局未就黃碼可進入處所解釋清楚。

有內地客嘆缺氣氛 有幸毋須擠擁

李小姐一家四口昨從北京飛抵澳門，預計逗留4天人均消費上萬元，主要參觀景點及購物。她稱市面冷清，失望缺乏節日氣氛；又說月初購買機票時澳門疫情未爆發，相信做好防疫仍可放心遊玩。來自深圳的April稱措施放寬後方便入境澳門，市面冷清不影響心情，反而毋須與他人擠擁，已預留約5萬元購買名牌衣飾。葡籍父子Antonio和Leonardo專程從葡萄牙返回澳門過聖誕，逾兩年沒返澳的Antonio很想念澳門親友，早前礙於檢疫政策無法向公司告假而未能返澳探親，又說會把握這兩周假期多留在家，到處遊玩。

澳旅議會：港澳車近爆 顯港人正面

澳門旅遊業議會會長胡景光認為，防疫措施放寬令旅客入境更方便，形容是「好的開始」；現時香港每日只有10多班車前往澳門，惟入座率幾乎滿額，顯示港人反應正面，相信隨着海路和陸路運輸陸續調整，元旦後旅遊業會逐漸明朗化。