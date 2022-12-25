談藍圖 麥美娟籲勿標籤反修例青年

稱非將青年變政府「啦啦隊」

麥美娟昨接受now新聞專訪，被問到有否就藍圖諮詢曾參加反修例運動的青年，她說部分青年在諮詢過程有分享反修例運動時的想法和行動，但期望社會別再標籤青年，「不要說他曾經上街，或者他曾經做什麼」，政府也不會以此標籤青年。對於反政府青年能否加入政府諮詢架構，她強調當局旨在廣納不同背景青年，沒必要探究申請人背景，最重要是他們能否向政府提供意見及建議。

藍圖提出以手機應用程式提供一站式青年資訊，麥美娟說諮詢時發現很多青年不了解政府工作，冀增加雙方交流。她說當局會聆聽整體不同青年的意見；又說自己有瀏覽「連登」討論區。近年不少年輕人移民，麥承認很多市民未能忍受防疫措施因而離港，認為可理解，但她指本港已逐漸復常，相信市民會看到留港的發展機會。

政府上周公布「地區服務及關愛隊伍」（關愛隊）申請詳情，麥美娟接受港台專訪時說，因涉及公帑，當局提出較高要求，監管亦更嚴格，惟不合申請資格者仍可參與其他崗位。她說計劃並非要協助或優待特定團體。有指資助額太小，她說政府財政緊張，加上若由政府全額資助，將難以凝聚社區資源。