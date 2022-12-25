資助慢性病治理 盧寵茂料首年惠20萬人

改革醫療長期目標10年達成

盧寵茂昨在港台節目《星期六問責》受訪時被問及有否為藍圖訂立指標，他回應稱，改革現有醫療系統屬「宏大嘅過程」，形容工作屬「萬丈高樓平地起」，指目標分別在1至3年、5至6年及10年達成藍圖內的短、中、長期計劃。

盧寵茂補充，預計參與「慢性疾病共同治理計劃」的人數將逐漸上升，預計首年有20萬人參加。

醫衛局日前表示，已預留資源推行慢性疾病共同治理計劃，希望向合資格市民提供半額資助檢查和治療費用。盧寵茂昨補充，局方將參考現時的公私營協作計劃制訂資助水平，惟至今暫未有具體資助金額。至於半額資助是否足以鼓勵市民盡早做篩查，盧表示，政府為綜援人士及長者等弱勢群體設有安全網，政府另會設立特別藥物名冊，大規模採購非專利或少數專利藥物，以降低計劃的用藥開支。

醫療冊醫生或不足 盧：只是起點

藍圖另建議將《基層醫療指南》過渡至《基層醫療名冊》，日後須由名冊內的登記醫療人員提供基層醫療服務；而指南現有約2600名登記醫生。對於有意見憂慮醫生人手或不足應付需求，盧寵茂形容現有的登記醫生數目「只係一個起點」，加上參加者不會「一次過出現」，而日後所有基層醫療服務將與名冊掛鈎，相信將增加醫療人員登記名冊的誘因。