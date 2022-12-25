農業園二期範圍上月「清拆前登記」 未能無縫銜接 耕戶憂失業

5年前官員稱盡量不遷不拆

蕉徑農戶日青（林梓晴）翻查政府與長瀝村民於2017年8月25日開會的紀錄，與會漁護署官員曾向村民說發展農業園的原則是盡量不遷不拆，又指第二期設計道路時會避開村內的屋地；但地政總署上月底突然入村做凍結登記，當中不少村民已在當地耕種數十年，如被逼遷恐痛失家園，故要求政府就農業園二期重新諮詢區議會，並暫停凍結登記。

地署：受收地影響可獲津貼

地政總署稱，為配合農業園第二期計劃，該署於相關道路工程刊憲當天（11月18日），為發展範圍內受影響的人做凍結登記，以蒐集發展範圍內現有構築物和佔用人的資料，用作安置補償資格審核的基礎，共29個寮屋戶及一個業務經營者已獲登記；由於在凍結登記後遷入的人不符合資格申領安置補償，故不會事先通知。

該署又表示，農業園二期涉及約64公頃私人土地，相關構築物主要為寮屋，按現行機制，受政府收地影響的農戶，經評估及確認資格後，可獲發各項相關特惠津貼。

土木工程拓展署表示，政府預計2024年就農業園二期向立法會申請撥款，初步預計工程可於2024年底開展，並由2026年底起分階段完成。

（城市保育）