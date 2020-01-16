首批耕戶遷入農業園 嘆限制多、難持續 160呎宿舍禁家人同住 與農地分開難監察作物

明報記者 馬耀森

遲逾月進場 過年前難收成

農業園第一期總成本約6.9億元，包括工程費及收地費用，工程於2020年10月展開，至今兩年多，部分農地已竣工。農業園第一期佔地約11公頃，當中約7.5公頃須平整，以及興建一條長900米的行車路。今年10月陸續有農戶收到通知可於11月初遷入，惟至上周才有首批約四五個農戶簽約，包括在當地蕉徑務農逾20年的譚偉文（文哥），率先進駐農業園。

指似科學園多過農業園 保安駐守「搭篷都要申請」

本報記者上周一（19日）隨文哥視察獲分配的農業園一期農地，佔地約3斗（1斗等於7260平方呎，3斗約近2.2萬平方呎）。文哥表示，每個農戶可租用一個位於農田旁邊的儲物室，面積只有80平方呎；據他了解，部分一期農戶獲安排入住園內宿舍，但宿舍集中設置，每間面積僅160平方呎，租約列明留宿者須參與耕作，換言之不能一家入住，亦不能明火煮食，「好似簡約公屋咁，但好多限制，好多嘢都唔做得」，園內將來更有保安駐守，雖然對耕作影響不大，但文哥說「想用帆布搭個帳篷遮風擋雨，都要申請」。

文哥說，政府亦有回應農戶訴求，例如園內新田碎石多，難以耕作，工程承辦商便安排機器篩走體積較大的石塊。他又反映獲分配的農田斜度較高，承辦商亦有跟進及改善。不過他指最初獲通知於11月初交場，為了提早熟習新農田，特別培植了一批菜苗測試水土，但結果到上周才交場，其間菜苗不斷長大，已不能移植，而新農田亦已長滿雜草，需要先除草，然後再種植一些生長期較短的蔬菜如生菜，希望趕及農曆新年前有第一批蔬菜應市。

年租逾萬為舊農地10多倍 儲物室僅80呎「唔知點解決」

至於文哥位於蕉徑的農田，逾半已被收回，用作興建一條闊逾10米的行車路及行人路，連接農業園和粉錦公路。上周一記者所見，該段道路正施工，原來農田已變工地。文哥說，租用農業園的農地、儲物室及宿舍等，「樣樣都係錢」，每年租金逾1萬元，相當於蕉徑每年不到1000元租金的10多倍，加上現階段未知農業園的運作模式是否可持續，「只係儲物室咁細已經唔知點解決」，唯有見步行步。

漁署：宿舍非長住 按需要改設計

漁護署表示，農業園第一期所有農地已預留給約20名原有或受政府工程影響的農戶，首批農戶陸續於本年底開始耕作。該署稱，農業園第一期的留宿設施集中設於近中心位置，並採用組裝設計，盡量減少對土地的破壞，基本留宿設施可為農戶及工人提供短暫休息的地方，但非作長期住宿用途，漁護署會以第一期的留宿設施為先導試點，累積經驗改善及推進整個農業園的設計及發展，包括留宿設施的設計，若有需要會適當修改。

（城市保育）