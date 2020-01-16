天秤吊鈎10米墜下 壓中工人須截肢 同發展商承建商兩月兩宗天秤意外 議員質疑勞工處巡查成效

警接報稱「有人受傷」後掛線

消防救護到場始知工業意外

網上圖片顯示，一個天秤吊鈎橫亙地上，現場遺下血漬。警方稱，昨早上9時許，University Hill地盤一名男子報案稱「有人受傷」後掛線，警方初步認為毋須警方協助，消防及救護到場始發現為工業意外，警方遂到場調查。涉事工人57歲姓彭，負責將物件掛上天秤的吊鈎上，吊鈎升至10米高時突然鬆脫墜下，工人走避不及左腳被砸中，清醒送院。據悉腳部嚴重受傷須截肢。

新地：傷者屬分判工 將提供協助

新地回覆本報查詢表示，高度重視今次意外，並向受傷工人致以慰問，指會向傷者提供適切協助。勞工處回覆查詢時表示接報後已即時派員到場，正調查意外成因。

資深工程師倪學仁表示，有關吊鈎俗稱「蝦頭」，須扭上螺絲連接天秤，螺絲上方加插一支安全針（safety pin）作固定，過去曾發生安全針折斷令天秤吊鈎墮下的意外，故不排除今次意外同為螺絲不穩固所致。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，有關報案方法有隱瞞淡化事件之嫌，對傷者不負責任，延誤救治，亦誤導警方調查，譴責有關做法。對於同一承建商兩月兩次意外，她促請勞工處深入調查，有關地盤要重新檢討安全系統。

周小松促令停工 曾收警告罰減中標

勞工界立法會議員周小松表示，涉事承建商地盤接連發生意外，促勞工處向涉事地盤發停工通知書。周表示，勞工處在9月安達臣道天秤意外後巡查全港天秤地盤，未發現違規，惟巡查後仍接連發生天秤意外，指巡查成效存疑。周又表示，有地盤在勞工處人員到場前已獲悉有人巡查，另就算地盤被揭有安全問題，承建商亦無改善誘因。他認為勞工處應加密巡查職安紀錄不良的承建商地盤，並建議如地盤曾遭勞工處警告，應減低有關承建商的工務工程中標機會。

今年9月秀茂坪安達臣道發生天秤倒塌意外，釀3死6傷，事後勞工處巡查全港185個地盤共380部天秤，未發現違規。上月白石角新地「Silicon Hill」地盤亦有天秤意外，工人腳遭天秤繩索纏住，被吊至半空後墮下受傷。