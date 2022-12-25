漁農嘉年華開幕盼吸15萬客 雲呢拿味本地米有售

是次嘉年華推出具特色的漁農產品，包括由漁護署成功復育、帶有雲呢拿味的本地米「花腰仔」，以及由本地養殖的大閘蟹等。

本地漁農美食嘉年華籌委會主席劉堅偉表示，希望3日共吸引約15萬人入場，認為場內的本地產品可吸引消費者慕名而來，且市民累積購買力，預料銷情與過去兩年相若。過去兩年的漁農美食嘉年華因疫情改在網上舉行。劉堅偉稱，綜合過去兩年數據，每人單次消費平均約500至600元，反映消費者不在意價格定位，較着重產品質素。

展出「自動播種機械臂」 快人手75%

嘉年華場內分別設有農業展覽區及漁業展覽區。農業方面，現場展示由漁護署跟中文大學共同研發的「組裝式自動播種機械臂」，以播600顆種子為例，傳統人手作業需時20分鐘，現只需5分鐘（即人手作業需時的25%），可減輕人手需求。漁業展覽區則展示現代化及可持續發展的離岸網箱養殖模型及半潛式桁架深海網箱模型，有關技術令養魚可抵受風暴。