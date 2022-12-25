商戶嘆外遊潮、仍禁試食 冬日美食節丁財兩跌

冬日美食節昨起一連5日在灣仔會展舉行，同場亦舉行購物節及家居博覽，共有逾千個參展攤位，當中有商戶推出減價優惠，吸引不少人前來購物。市民張小姐昨早10時許到場，花費約1000元購買鮑魚、凍肉等食品，稱入場前並沒有預設消費額，有心儀產品都會購買。她說今年人流比往年少，「之前美食節下午都會多啲人，但到𠵱家都仲係好少人」。

有商戶寄望農曆新年 信優惠有吸引力

有商戶推出一元一包米（0.5公斤），每日限量40包，負責人陳先生表示昨日約15分鐘已售罄。他說今年人流比往年少三四成，預計與市民在聖誕節假期外遊有關，但不擔心銷情，認為農曆新年假期將至，店舖會推出禮盒優惠，相信有吸引力。

有售賣手打牛肉丸的商戶表示，今年人流比預期少，因今年冬日美食節與工展會撞期，且受限於防疫措施，會展場內不准飲食，影響生意，「牛丸要試過先知好唔好食、抵唔抵買」。該商戶說，不少人在聖誕節假期外遊，預計最終生意比往年少三四成。

昨晚原僅3枱訂座 日本餐廳出帖救亡

另外，位於銅鑼灣主打日本燒烤的餐廳「心烤大眾酒場」於平安夜前夕在facebook發帖表示，平安夜只有3枱訂座，籲更多人光顧。記者昨致電該店查詢訂座率，負責人阮先生表示發帖後不少人紛紛致電訂座，平安夜訂座率達八成，相信生意比預期好，但稱因聖誕假期多人外遊，且多選擇到日本，「返到嚟香港都唔會揀食日本嘢」，令聖誕節期間訂座率低。