平安夜熱鬧 「疫下3年氣氛最濃」 復通宵迎聖誕 酒吧業料生意疫前七八成

市民出境較月初升六成 留港者稱機票貴

本港自12月14日撤銷「黃碼」，25至27日為公眾假期。本報翻查入境處在此前一周（3日至9日）及最近一周（17日至23日）數據，出境人次由約14萬升至約21萬，增近五成，其中香港居民出境人次更升逾六成，由約11萬增至約18萬。

港人外遊雖增，但本報記者昨午起在西九文化區及尖沙嘴一帶觀察，發現四處仍人頭湧湧。昨午西九文化區海旁帳篷處處，陳太帶同4名子女和朋友一家覓得空地一隅席地野餐，她說早已計劃趁假期帶子女外出「放電」，高興見到孩子雀躍玩耍。談到近期疫情升溫，她的5歲女兒搶着說毫不擔心，「都唔得人驚」。

中環、尖沙嘴人潮管制 市民：人流返疫前

尖沙嘴天星碼頭對出空地近商場位置擺放了聖誕裝飾，昨傍晚6時有樂隊表演、煙火和飄雪效果。王小姐與男友在該處合照留念，她說原本打算和男友到日本旅遊，但最後因機票太貴而決定留港，「留喺香港（慶祝）都開心」，男友則在旁暗地向記者搖頭，以口型說「唔係㗎」。王形容今年聖誕氣氛是疫情3年以來最濃厚，街上人流重返疫情前水平，笑言「迫到傻」。

警方昨晚分別在中環和尖沙嘴實施人潮管制措施，其中在尖沙嘴廣東道、梳士巴利道近太空館、彌敦道近海旁一段，昨晚7時改為行人專用區，尖沙嘴港鐵站部分出口改為單向出入，街上行人絡繹不絕，不少人一家大小外出，亦有情侶戴上閃燈頭飾自拍。

今年為3年以來食肆和酒吧首次可於平安夜通宵營業。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁稱，因應聖誕節前夕放寬防疫措施，包括取消快測和「安心出行」等，聖誕假期整體訂座率已約八九成；而過去數年在營業時限下，不少市民改往派對房間或私人地方聚會，相信今年不少客人重返酒吧玩通宵。然而，他說礙於不少客人外遊，「今年一放寬就一次過出晒去」，料業界生意額只恢復至疫情前七八成。

飲食業稱外遊未損消費力 各式食肆受惠

香港酒吧業協會主席錢雋永稱，業界昨晚訂座爆滿，今日聖誕節訂座亦逾七成，但若能再提早一周放寬措施，更方便顧客及早訂座，對業界幫助更大，亦期望盡快撤銷每枱最多6人的規定。

稻苗學會榮譽會長黃傑龍表示，之前一直擔心聖誕節很多市民外遊，事實上消費力仍在，飲食業生意自12月中開始興旺，惟因去年聖誕是第五波疫情前，料今年生意額不會明顯增加。他稱最近幾次防疫放寬如撤銷宴會人數上限等，都對中式酒樓幫助較大，故今年冬至生意明顯較暢旺，而聖誕節市民則轉戰西餐、自助餐、日本菜等，相信整個飲食業生意均受帶動。

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