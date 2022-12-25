跨灣橋首採「高強鋼」 省錢三成 鋼材慳一半 項目獲建造議會兩獎

梁中立解釋，雙拱鋼橋的外觀設計來自2009年「我眼中的跨灣連接路」設計比賽得獎作品，其跨度不及青馬大橋，而作為「斜拉橋」成本高，考慮到節省公帑，採用了拱形設計。該橋使用了內地製造的S690高強鋼，工程顧問公司艾奕康（AECOM）大中華區項目管理辦公室副總裁曾建雄表示，S690鋼除了強度高，燒焊出來的拱形亦較常用鋼美觀。

部件遙距監工 地盤紀錄全數碼化

梁中立說整座橋的部件在內地及本港分開完成，再在本地組裝，節省一半鋼材和三成費用，整體碳排放也少兩成。曾建雄補充，運送鋼材的碳排放由3萬噸減至2萬噸。國家鋼結構工程技術研究中心（香港分中心）主任鍾國輝稱若用S345、S420等常用鋼，費用「貴很多」，現較傳統鋼材便宜至少1億元。

承建雙拱鋼橋的中國路橋工程有限責任公司（香港地區），其董事長闞軍表示，該橋為中國首座使用S690鋼製造的橋，亦是本港首個使用S690鋼的工程；整個雙拱鋼部分在江蘇南通完成後海運到港，全重1.2萬噸，運用了浮托法，即通過駁船壓載方式，利用潮汐能安裝。

跨灣連接路工程由2018年開始，至今年完成，其間橫跨疫情兩地通關受阻，且部件在江蘇南通、廣東新會及番禺和本地分開製造，故全程都以遙距監工。梁中立說「打從工地開工第一天，所有地盤紀錄就數碼化」。

護欄螺絲未扭緊 官員：確有瑕疵

本港記者於11月20日的公益金百萬行和本月11日跨灣大橋啟用當日，均發現大橋行人路護欄有螺絲帽鬆脫、螺絲未扭好或長短不一等問題。梁中立承認「的確有一點瑕疵」，指那些屬「相對沒有那麼重要的組件」，但當局也十分關注並已即時跟進，委託顧問公司覆檢，驗收時已確保行車和結構安全。