工業死亡未趨降 工權會倡工傷調查看齊墜屏事故

高處墮下續「重災」

蕭倩文引述勞工處數字稱，今年1至6月有123宗職業死亡意外，即在工作地點發生的致命個案。而截至12月20日，有26宗《工廠及工業經營條例》所界定的「工業意外」，數字與去年的25宗相若，當中建造業佔最多，有17宗。蕭倩文形容近年起伏相若，代表死亡事故無下降趨勢，情况令人憂心。

蕭稱工權會今年跟進了67宗職業死亡個案，21人為猝死，其中多因過勞、中暑或本身有其他疾病，另外14人是高處墮下或離地意外，形容高處墮下依然是每年「重災區」，其中建造業佔10宗，較多從樓層孔洞墮下、搭棚架時墮下等。

巡精進可參考鏡騷 重案介入

工權會幹事余嘉浩提到，男團MIRROR演唱會墜屏事件中，政府以各種舉措跟進，例如成立工作小組和公開調查報告，「多年來實屬罕見」，建議政府以一貫方式處理其他職業意外。對於勞工處日前發起特別行動，巡查「精進建築」位於全港的建築地盤，蕭倩文建議政府也參考MIRROR事件，由重案組介入，可以調查更多持份者，以解決職安條例現時未涵蓋顧問、工程師的問題。

勞處：巡查宣傳培訓 3法減風險

勞工處回覆稱，非常關注建造業的職安健，通過巡查執法、宣傳推廣及教育培訓三管齊下的策略消除或減低建造業僱員職安健風險。處方稱就精進建築進行了特別執法行動，包括全方位檢視其安全工作系統；本月15至21日巡查了27個建築地盤，發出63張敦促改善通知書，以及提出21項檢控。