蘭桂坊西九今限人流 「餓了很久」封路減

視人流考慮擴大範圍

中環蘭桂坊一帶將分兩階段封路，今午2時至明日清晨5時會封閉部分道路，包括蘭桂坊、介乎雲咸街和威靈頓街的德己立街等。警方亦會視乎人流考慮擴大封路範圍，包括封閉介乎畢打街和砵甸乍街的皇后大道中等。所有違泊車輛將在不作警告下票控及拖走。

九龍區方面，今晚7時起會封閉一段西九文化區博物館道、尖沙嘴廣東道、彌敦道等，7時半會完全封閉天星碼頭和九龍公園徑。巴士站將暫時移至加連威老道、永安廣場等位置。

劉達輝表示，因應屯馬線和東鐵線過海段通車，「相信市民『餓』了很久，很久沒有出來走走聚會」，料尖沙嘴或港島海旁、蘭桂坊均會有大批市民聚集。他呼籲市民聽從現場警員指示，並提醒乘搭公共交通工具，須遵守防疫規定，包括保持1.5米社交距離及戴好口罩。

港鐵開通宵 天星駛至凌晨

港鐵所有重鐵路線（機場快線及迪士尼線除外）及輕鐵7條路線（505、507、610、614P、615P、706、751）今日將通宵行駛；港島線、荃灣線、觀塘線及東鐵線今晚8時起加強服務。部分巴士及專線小巴路線亦會調整或加強服務；電車會在下午及黃昏繁忙時段加強服務；天星小輪往來中環及尖沙嘴的渡輪服務會延長至明日凌晨零時半，中環至半山自動扶梯系統今明兩日會延長服務至翌日凌晨1時。

另外，維園舉行的工展會開放時間將由明日聖誕節起至大除夕延長1小時至晚上9時，市民可在晚上7時半後免費入場。明年1月1日閉幕日則維持開放至晚上8時。