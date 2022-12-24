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港鐵專組檢討保養 政府設小組監督 兩人曾任港鐵董事 議員：理解憂慮 獨立行事助監察

【明報專訊】港鐵早前接連出現荃灣線列車油麻地站出軌「甩門」及將軍澳線列車「甩卡」事故，港鐵昨公布成立專家小組檢討鐵路方面資產管理及維修保養制度，目標6個月內完成檢討向港鐵董事局匯報及向政府交報告。政府同日亦宣布成立「獨立監督小組」，監督港鐵做相關檢討。翻查資料，獨立監督小組主席韋志成及專家小組成員關育才均曾任港鐵董事；市建局與港鐵亦同為私營房屋單位供應者，轄下發展項目同開放予發展商投標。有立法會議員稱理解公眾或疑有利益衝突，但如專家可獨立行事，反有助監察；又說政府成立小組獨立監督是好事，長遠應恆常化。

議員盼監督恆常化 局方：非常設

政府昨在新聞稿未提及監督小組任期及會否恆常運作，運輸及物流局昨回覆本報補充，小組特別為監督港鐵是次工作成立，非常設小組，只負責監督港鐵檢討，不會實際擔負起檢討工作，但會就監督過程中相關事宜及就鐵路安全規管事宜的建議向局長提交報告。

就利益衝突問題，港鐵回覆全力支持專家小組工作，相信以他們專業知識及視野可中立持平審視制度及作建議指導。

政府獨立監督小組由市建局行政總監韋志成任主席，韋曾任發展局前常任秘書長及路政署前署長，2014年任港鐵非執董，2015年離任，當局稱他是資深工程師，具土木、結構和土力工程專業經驗。其他成員包括飛機工程師詹永年、理大教授李鏡權及機電署長彭耀雄，局方稱詹的航空工程經驗可從不同角度監督港鐵，李則從事鐵路行業逾40年，退休後轉投工程教育。

張欣宇詫異未重點檢視人手

港鐵則委任工程師學會前會長梁廣灝、浸大校長衞炳江、港大副工程學院長黃仕進、理大前副校長何兆鎏及中華煤氣前執董暨營運總裁關育才5人，其中關在2014年亦任港鐵獨立非執董，去年離任。港鐵另委任海外工程及資產管理顧問公司SYSTRA協助檢討。

曾任職港鐵、本身為工程師的立法會議員張欣宇稱，本港交通鐵路行業範圍有限，兩小組成員與港鐵有關係難避免，關鍵是成員即使有經驗，是否亦了解最新行業發展及前線做法；而政府設獨立小組監督港鐵檢討不常見，過往只有沙中線鋼筋事件有類似安排。但他稱港鐵曾公開承認人手及資源有問題，詫異港府及港鐵今次均未列重點檢視範疇。

田北辰：前董事最熟不足之處

實政圓桌田北辰稱，港鐵董事局即使有官員列席，但無明確監管角色，港鐵以往自設委員會檢討，不夠獨立，政府獨立監督是好事，長遠應盡快成立鐵路拓展署。對於兩小組有成員曾為港鐵董事，田稱他們最熟悉不足之處，如獨立行事反更有助監察；而港鐵與市建局利益關係只涉物業資產不涉鐵路，認為沒太大問題。

民建聯陳恒鑌稱，明白部分小組成員背景或令公眾感與港鐵有關係，但人選需熟悉鐵路，盼公眾先給時間觀察。

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