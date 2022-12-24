示威犯聚 公民黨社民連上訴終院

7名上訴人為郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、李卓人及梁國雄，吳文遠則沒繼續申請上訴。李卓人出席聆訊，曾健成在法院門外批評，自從疫情出現，限聚令成為政府「手上王牌」，即使目前解封防疫措施，但限聚令仍維持不容涉及政治聚集。

上訴方爭議如何詮釋599G章下受禁群組聚集，認為黃官駁回上訴時沒推翻原審裁判官的事實裁斷，上訴人相距少於1.5米只是一瞬之間。上訴方爭議和平聚集是否構成合理辯解，認為牽涉憲法議題，即限制能否通過相稱性測試，屬於法律問題，應交由終院釐清。

爭議和平聚集是否合理辯理

上訴方又引述黃官判辭，外傭兩三人一組休憩，距離1.5米為法所容，上訴方稱倘若他們觀看世界盃並同時為阿根廷打氣，則被視為同一受禁群組，這是非理性和武斷（irrational and arbitrary），稱考慮有否共同目的和互相認識，無助保障公眾健康。

代表答辯方的律政司表示，本案早前已作出的事實裁定，上訴不涉及法律問題或有合理辯解；當局實施規例時亦較法庭有更適切決定，故上訴方沒有爭議空間。

【案件編號：HCMA187/21】