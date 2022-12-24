中大生集結囚6月 上訴部分得直脫藏械罪

上訴人梁馨駿（案發時21歲）為中大學生，判囚6個月，現已服畢刑期。

官指膠紙非為束縛人身製造 撤控罪

高等法院法官黃崇厚指出，本案原審後，上訴庭在其他案件中裁定涉案膠紙只是一般家庭用的簡單修補工具；即使上訴人承認該卷膠紙是用來把他人的手黏在一起，也不能裁定該卷膠紙在可定罪範圍之內，因為膠紙並非為束縛人身製造，因此下令撤銷上訴人有關膠紙的控罪，相關判刑亦撤銷。

至於非法集結及身處非法集結使用蒙面物品兩罪，黃官表示，本案原審時，終審法院仍未審理盧健民案的罪行元素，難以期望裁判官會採用和終院一致的表述。

當時裁判官根據時間性、上訴人的行為、衣著、裝備、各相關地點考慮，裁定上訴人沒可能是圍觀者或過路人，也不止純粹身處示威人群之中，而是逃跑中的非法集結者之一，黃官認為裁定穩妥，有充分證據支持，故另兩罪定罪上訴駁回，維持原判。

【案件編號：HCMA 468/21】

（反修例風暴）