指每項事實扣連 官駁回兩男暴動上訴 「獨立看無罪 累積看足判罪成」

上訴人為陳金國（21歲）及李振文（27歲）。上訴方爭議，原審法官練錦鴻在2021年4月口頭裁決，但延至7月後才交出書面裁決，以及原審沒有充分考量證人證供的分歧。

上訴庭法官潘敏琦判辭中稱，裁決歷時約兩小時，上訴人的法律團隊裁決當天必已得悉定罪的理由，故投訴不成立。另外，即使審訊時沒有片段證明陳金國曾大叫，但其代表大律師已充分陳述，相信原審已考慮。另外，原審亦可就不同片段一併考慮，作出李振文在何處被制服的推論，不排除原審認為環境混亂，警員證供分歧，但不影響證供可信；故否決兩人上訴許可的申請。

社工背包藏雷射筆 囚6月

另外同一天，左耳失聰的社工麥籍心（29歲）涉嫌在旺角管有雷射筆，早前被裁定一項在公眾地方管有攻擊性武器罪成，昨在九龍城裁判法院被判囚6個月。辯方求情時指出，被告案發時只管有1支雷射筆，並收藏在背囊內的藍色袋中，可見她只能自用，不能交給他人同時使用；又呈上3封由被告上司及同事的求情信，讚揚被告工作態度認真、樂於幫助有需要人士等，冀法庭考慮予以輕判。

裁判官崔美霞指出，案發時有40至50名示威者集結堵路，他們情緒高漲，嚴重威脅社會安寧。被告審訊時曾聲稱不知道袋內有雷射筆，可見她毫無悔意，加上帶備手套、生理鹽水、手袖等物品，明顯是預計在暴力事件發生時保護自己，須判處阻嚇性刑罰。

【案件編號：CACC104 & KCCC 2999/21】

（反修例風暴）