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性侵同居女友女兒 冒事主母發信着「滿足要求」 九巴車長非禮囚34月

【明報專訊】47歲九巴車長2018年性侵同居女友當時12歲的女兒，強吻及摸女童私處，又在對方15歲時向她露出陽具及試圖脫其褲，最終女童向朋友和老師求助。車長承認非禮等3罪，昨於區域法院判囚兩年10個月。庭上透露，事主感遭母親背叛，多次自殘；法官判刑時引述事主母親求情信稱已原諒被告，認為事主母親遇人不淑，「因戀情而冲昏頭腦」。

被告ABCD承認兩項猥褻侵犯罪及一項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪。庭上透露被告在內地出生及就學至中三畢業，1995年來港，與前妻育有一子一女。

控方在法官陳廣池詢問下解釋，被告與事主X曾有「一段家庭關係」，故使用英文字母代稱被告，保護X的身分。陳官在判刑時稱，隱去被告姓名的做法「值得商榷」，但至此階段只能沿用。

被告承認案情指出，X的父母在2015年離異，被告在2017年與X母交往，2018年起間中到當時12歲X的家中居住。同年8月某日，被告強吻X及隔着衣服摸其身體及私處，X推開被告，後來將事件告訴朋友Y。

去年10月24日凌晨，當時15歲的X收到母親的微信信息，稱被告對家庭付出很多，着X「滿足」被告要求，被告事後承認是他冒充X母發信。同日早上7時，被告入X的房間向她露出陽具，X用棉被擋住及推開被告。被告隨後再進房，更試圖脫下X的褲，被趕離房間後繼續向她「示愛」。X向Y求助，Y與父親到場接走X。X同日向學校老師講述事件，獲轉介社工跟進及報警。被告在警誡下稱，因對色情影片繼父繼女題材「上癮」而犯案。

事主感遭母親出賣 創傷壓力自殘

陳官引述X的創傷報告，提及她患創傷壓力症後群，她在12歲首次遭性侵後向母親投訴，惟母親叫被告搬離其住所不果。其後3年，被告五度進入X的房間，站着凝視她。

本案令X對母的信任徹底破滅，她認為屢次遭母親出賣，感自責和有罪惡感，每個月都發噩夢，更曾割腕和用頭撞牆，直至本月仍有自殘，需接受治療。陳官形容事件「可悲」，批評被告因一己私慾，對X的成長帶來長期創傷。

事主母求情指「兩母女已原諒被告」

官稱「被戀情冲昏頭腦」

X母則為被告求情，感激他照顧兩母女，形容案件「或者是他（被告）太大壓力所以犯錯，我們兩母女已經原諒了他」。陳官斥求情對X「是何等的諷刺和再次傷害」，認為X母遇人不淑，被戀情冲昏頭腦。

陳官考慮被告曾假扮X母圖欺騙X就範，而他試圖褪去X的褲，接近企圖強姦，故各控罪以30至42個月為量刑起點，部分刑期同期執行，連同認罪扣減，總刑期34個月。

【案件編號：DCCC 142/22】

相關字詞﹕區域法院 非禮女童 九巴車長

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