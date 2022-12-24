箍頸警覆核司機不合法被殺 得直重審 須付警員訟費 家屬：無異懲罰受害者 二次傷害

申請人為林偉榮，答辯人為時任死因裁判官嚴舜儀；死者陳輝旺（終年65歲）的女兒陳盈之、警務處長、消防處、參與拘捕的警員馬振康、警長羅偉民，及醫管局均被列為有利害關係方。申請人於覆核中要求推翻死因庭裁決、再召開死因研訊、禁制律政司的檢控行動，直至本案有結果。

警方：司法程序中 不評論

死者另一名女兒陳盈康回覆本報查詢時稱，4年前的死因庭聽到醫生專家證供，CCTV片段亦反覆看到警員箍頸扭頸，「事實擺在眼前，拒絕承認，只是掩耳盜鈴」，稱多年來面對失去至親的悲痛，並勸告申請人「鐵證如山，請承擔10年前早應負起的責任，這才是公僕勇於承擔的應有之義」。她又斥警員要求家屬承擔訟費，「此舉無異於懲罰無辜的受害者，在喪親的傷口上撒鹽，施加二次傷害」。

本報查詢警方，於死因庭裁決後就申請人的調查工作進度等，警方回覆稱，由於司法程序正在進行，故不評論。

法官黃崇厚判辭中稱，本案爭議在於答辯人引導「不合法被殺」的選項欠穩妥。黃官指出，「不合法行為」具襲擊性質，亦可視為毆打，即對他人施以非法武力的有意圖或鹵莽行為，須審視襲擊者犯罪意圖。黃官稱，控方起訴時亦要證明犯案者是不合法，故在死因研訊中裁定是否合法被殺，亦需要採用刑事標準。

黃官續解釋，《警隊條例》規定警員可使用合理武力，惟本案關鍵在警員執勤期間使用的武力是否過度及不合法；非法武力如襲擊一樣，要審視犯案者的犯罪意圖，故陪審團裁定死者是否不合法被殺時，須滿足所有控罪元素，包括犯罪意圖及證明行為是不合法。

黃官認為，引導陪審團要提醒他們小心考慮所有證供，且他們應要考慮4個事項：申請人行為導致死者死亡、其行為是否故意、危險，以及不合法；惟時任死因裁判官嚴舜儀於引導陪審團時稱，若陪審團接納骨科專家意見，鑑於死因研訊中的警員及警司的證供，即危險及不合法的事項便沒有爭議。

官指原審僭越陪審團職能

不當引導致裁決失當須糾正

黃官則重申，4個事項均應交由陪審團裁斷，認為嚴官僭越陪審團的職能。黃官又稱，本案陪審團比數接近，若他們被正確引導，或會導致不同裁決；當出現不當引導，導致判決失當須糾正，故批准覆核申請。

【案件編號：HCAL 194/19】