港聞

港聞二

箍頸警覆核司機不合法被殺 得直重審 須付警員訟費 家屬：無異懲罰受害者 二次傷害

【明報專訊】六旬的士司機於2012年因與乘客爭執被捕時，遭警員箍頸押上警車，致頸椎移位，全身癱瘓臥牀近一個月後不治，死因庭裁定司機死因是「不合法被殺」。警員早前入稟申請司法覆核要求撤銷裁決，高院昨頒下判辭批准申請，撤銷不合法被殺的裁決，案件發還重審，另家屬須向警員繳付訟費。家屬表示，多年來面對失去至親的悲痛，「無論片段要呈堂多少遍，事實終歸事實，真相無法改變」。警方以司法程序正在進行，不評論事件。

申請人為林偉榮，答辯人為時任死因裁判官嚴舜儀；死者陳輝旺（終年65歲）的女兒陳盈之、警務處長、消防處、參與拘捕的警員馬振康、警長羅偉民，及醫管局均被列為有利害關係方。申請人於覆核中要求推翻死因庭裁決、再召開死因研訊、禁制律政司的檢控行動，直至本案有結果。

警方：司法程序中 不評論

死者另一名女兒陳盈康回覆本報查詢時稱，4年前的死因庭聽到醫生專家證供，CCTV片段亦反覆看到警員箍頸扭頸，「事實擺在眼前，拒絕承認，只是掩耳盜鈴」，稱多年來面對失去至親的悲痛，並勸告申請人「鐵證如山，請承擔10年前早應負起的責任，這才是公僕勇於承擔的應有之義」。她又斥警員要求家屬承擔訟費，「此舉無異於懲罰無辜的受害者，在喪親的傷口上撒鹽，施加二次傷害」。

本報查詢警方，於死因庭裁決後就申請人的調查工作進度等，警方回覆稱，由於司法程序正在進行，故不評論。

法官黃崇厚判辭中稱，本案爭議在於答辯人引導「不合法被殺」的選項欠穩妥。黃官指出，「不合法行為」具襲擊性質，亦可視為毆打，即對他人施以非法武力的有意圖或鹵莽行為，須審視襲擊者犯罪意圖。黃官稱，控方起訴時亦要證明犯案者是不合法，故在死因研訊中裁定是否合法被殺，亦需要採用刑事標準。

黃官續解釋，《警隊條例》規定警員可使用合理武力，惟本案關鍵在警員執勤期間使用的武力是否過度及不合法；非法武力如襲擊一樣，要審視犯案者的犯罪意圖，故陪審團裁定死者是否不合法被殺時，須滿足所有控罪元素，包括犯罪意圖及證明行為是不合法。

黃官認為，引導陪審團要提醒他們小心考慮所有證供，且他們應要考慮4個事項：申請人行為導致死者死亡、其行為是否故意、危險，以及不合法；惟時任死因裁判官嚴舜儀於引導陪審團時稱，若陪審團接納骨科專家意見，鑑於死因研訊中的警員及警司的證供，即危險及不合法的事項便沒有爭議。

官指原審僭越陪審團職能

不當引導致裁決失當須糾正

黃官則重申，4個事項均應交由陪審團裁斷，認為嚴官僭越陪審團的職能。黃官又稱，本案陪審團比數接近，若他們被正確引導，或會導致不同裁決；當出現不當引導，導致判決失當須糾正，故批准覆核申請。

【案件編號：HCAL 194/19】

相關字詞﹕司法覆核 死因研訊 的士司機 箍頸 不合法被殺

上 / 下一篇新聞

陽性破兩萬 指定診所、遙診一額難求 議員憂通關後患者更多 促加額免塞公院
陽性破兩萬 指定診所、遙診一額難求 議員憂通關後患者更多 促加額免塞公院
李克強：推動內地香港人員往來復常 譚耀宗盼農曆年前通關 信內地放寬入境隔離
李克強：推動內地香港人員往來復常 譚耀宗盼農曆年前通關 信內地放寬入境隔離
院舍密接者原址檢疫須劃專區 隔天測核酸
院舍密接者原址檢疫須劃專區 隔天測核酸
撤黃碼後出境增四成 入境升7% 東瀛遊：一日20團赴北海道 旅議會：聖誕「團進團出」無增
撤黃碼後出境增四成 入境升7% 東瀛遊：一日20團赴北海道 旅議會：聖誕「團進團出」無增
金巴速罄港澳快線系統超荷 噴射飛航：待政府批
金巴速罄港澳快線系統超荷 噴射飛航：待政府批
國泰服務暫未受影響 乘客剛悉或罷工「驚一驚」
國泰服務暫未受影響 乘客剛悉或罷工「驚一驚」
習晤李家超 稱港正確軌道穩步前進 政法統戰外交官未列席 劉兆佳料因內地疫熾
習晤李家超 稱港正確軌道穩步前進 政法統戰外交官未列席 劉兆佳料因內地疫熾
梁振英控立場誹謗 指或涉國安 官：難明邏輯
梁振英控立場誹謗 指或涉國安 官：難明邏輯
立場煽動案 前業主供稱「睇電視先知」租戶是立場
立場煽動案 前業主供稱「睇電視先知」租戶是立場
工展會攤位塌簷篷3輕傷 業界料用料差
工展會攤位塌簷篷3輕傷 業界料用料差
用他人身分證副本領消費券 48人被捕
用他人身分證副本領消費券 48人被捕
北海道登山遇暴風雪 港客不治 同行一人避難求救無恙 一人現低溫獲救
北海道登山遇暴風雪 港客不治 同行一人避難求救無恙 一人現低溫獲救
「系統維護」實捲款 拘虛幣平台僱員顧問 主腦攜2億電子錢包離港
「系統維護」實捲款 拘虛幣平台僱員顧問 主腦攜2億電子錢包離港
性侵同居女友女兒 冒事主母發信着「滿足要求」 九巴車長非禮囚34月
性侵同居女友女兒 冒事主母發信着「滿足要求」 九巴車長非禮囚34月
指每項事實扣連 官駁回兩男暴動上訴 「獨立看無罪 累積看足判罪成」
指每項事實扣連 官駁回兩男暴動上訴 「獨立看無罪 累積看足判罪成」
中大生集結囚6月 上訴部分得直脫藏械罪
中大生集結囚6月 上訴部分得直脫藏械罪
鄒幸彤煽惑集結脫罪 律政司上訴
鄒幸彤煽惑集結脫罪 律政司上訴
示威犯聚 公民黨社民連上訴終院
示威犯聚 公民黨社民連上訴終院
包致金侄女涉刑毁 10萬元保釋
包致金侄女涉刑毁 10萬元保釋
港鐵專組檢討保養 政府設小組監督 兩人曾任港鐵董事 議員：理解憂慮 獨立行事助監察
港鐵專組檢討保養 政府設小組監督 兩人曾任港鐵董事 議員：理解憂慮 獨立行事助監察
蘭桂坊西九今限人流 「餓了很久」封路減
蘭桂坊西九今限人流 「餓了很久」封路減
工業死亡未趨降 工權會倡工傷調查看齊墜屏事故
工業死亡未趨降 工權會倡工傷調查看齊墜屏事故
酒駕凌志撞翻貨車 司機棄客逃走被截停
酒駕凌志撞翻貨車 司機棄客逃走被截停
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】周守仁聖誕賀辭：最好禮物是交付自己成就別人
【Emily】周守仁聖誕賀辭：最好禮物是交付自己成就別人
【Emily】調查：八成人不會到灣區工作生活 增25百分點
【Emily】調查：八成人不會到灣區工作生活 增25百分點
【Emily】李家超小學母校4生同特首做筆友
【Emily】李家超小學母校4生同特首做筆友
【Emily】新巴觀光巴設聖誕夜景線H2C
【Emily】新巴觀光巴設聖誕夜景線H2C