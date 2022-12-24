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「系統維護」實捲款 拘虛幣平台僱員顧問 主腦攜2億電子錢包離港

【明報專訊】加密貨幣交易平台AAX上月中倒閉，警方昨以欺詐及誤導警務人員拘捕37歲前僱員及44歲顧問，涉嫌參與發放虛假信息。警方至今接獲337宗來自本港、意大利、法國等地的報案，涉款9800萬港元，相信主腦帶同有3000萬美元（約2.3億港元）幣值資產電子錢包逃離香港。據了解，被捕人為AAX Technology Limited唯一董事陳振雄及另一公司維高資本有限公司董事兼股東梁浩明。

337舉報涵歐洲 涉款近億

商業罪案調查科署理總督察李偉忠稱，AAX自2019年11月起運作，由設於非洲塞舌爾的公司持有，在港另設公司管理，其中一被捕人為平台管理者。公司從事虛擬貨幣、定期、期貨等產品交易，今年11月宣稱在全球有逾200萬名用戶。李稱，平台11月12日宣布系統維護，交易系統暫停服務兩小時，惟當時高層已連同交易平台虛擬貨幣錢包及私鑰離開香港。平台其後再宣稱需延長系統維護時間，並考慮以發債形式籌集資金，惟至12月16日停止服務，香港北角的辦公室已停止運作，所有員工被辭退及離職。

警方稱，平台對外宣稱「系統維護」時，流動資產已有問題，但主腦、被捕人以「系統維護」為藉口，規避客戶提取資產。警方自11月16日至昨日共接獲337宗舉報，其中190宗屬本地人，另有來自中國內地、台灣、意大利、法國的報案，損失金額數百港元至1260萬港元，總涉款9800萬港元。

兩人涉欺詐 一人另涉誤導

警方12月14日起調查北角辦公室等多處地方，昨以欺詐拘捕37及44歲男子，分別為前僱員及顧問。其中37歲男子聲稱去年5月已離職，惟被發現仍有參與業務會議，同時涉誤導警務人員被捕。商罪科高級督察黃仲禮稱，公司主腦連電子錢包逃離香港，電子錢包有3000萬美元幣值資產，暫時未見被挪用或轉走。警方另凍結涉案公司及人物帳戶的200萬元資產，以及分別屬被捕人及在逃者的兩個單位，總值5500萬元，分別位於港島和九龍。

據了解，37歲被捕人為陳振雄，翻查資料，他為AAX Technology Limited唯一董事，過去曾以AAX CEO及創辦人身分受訪，本月受訪時稱早於一年多前已辭任AAX所有職務。44歲被捕人則為梁浩明，為維高資本有限公司董事兼股東，該公司大股東為蘇偉毅，即AAX合伙人。

相關字詞﹕加密貨幣 誤導警務人員 欺詐

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