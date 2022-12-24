北海道登山遇暴風雪 港客不治 同行一人避難求救無恙 一人現低溫獲救

當地警方向本報表示，死者為37歲男子Pang Kam Ho，傷者則為35歲男子Wong Chi Him。本港入境處稱，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐札幌總領事館跟進，已與死者家屬及涉事港人取得聯繫，按家屬及當事人意願提供協助。

官方旅遊網：十勝岳僅適合老手

綜合日本傳媒報道，一名香港男子前日中午約12時半向十勝岳登山口避難所求助，稱與兩友人早上約6時許經望岳台進入十勝岳，一度在海拔1300米小屋避難，下山途中遭遇暴風雪，與兩友失散。當地警方到場搜索，同日下午約5點在距望岳台500米附近發現兩名30多歲男子，其中彭姓男子昏迷，經搶救後證實不治，另一名男子則有低溫情况但無生命危險，在救援隊陪同下自行下山。日本放送協會（NHK）稱，搜救時現場正下暴風雪，能見度低，警方正調查情况。

教練：獨自求助者幸運 拖繩免走失

十勝岳位於北海道美瑛町，海拔達2077米，北海道官方旅遊網站提及該山僅適合有經驗登山者。至於案發地點望岳台標高930米，被形容為夏季時的登山基地。日本多地自17日起下大雪，NHK報道，至昨午4時全國有9人受大雪影響死亡、48人受傷，北海道有逾2.6萬戶停電。

冰雪攀登教練梁念豪稱，日本雪山積雪厚，或「去到心口」，近日寒流吹襲，十勝岳風雪甚大，估計事主或因大風雪迷路，未能及時覓到山中小屋等地方避難，又或遇上雪崩被壓死或凍死。他續稱，與友人在歐洲攀雪山時「行遠10公尺可能已經睇唔到佢」，腳印亦會被大雪掩蓋，故會拖繩而行以免走失，形容獨自向避難所求助的男子幸運。他建議出發前做好準備，包括熟讀地形、了解天氣、帶備GPS等，並僱用當地嚮導。

東瀛遊執行董事禤國全表示，附近地域本身是旅遊勝地，旅行團到該地區一般只會到巴士能夠抵達的地方觀光，一定不會登山；即使夏天於其他地區辦登山團，亦會僱用當地的嚮導。