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工展會攤位塌簷篷3輕傷 業界料用料差

【明報專訊】昨日下午1時許，銅鑼灣維多利亞公園工展會發生塌簷篷意外，獅球嘜攤檔其中一個帆布簷篷疑支架鬆脫突然塌下，1男2女走避不及被擊中，分別頭、手擦傷，包括兩名參展商員工。警方及救護人員接報到場，3名傷者經敷治後拒絕送院，警員圍封現場調查意外原因。

現場所見，獅球嘜攤檔共有5個帆布伸縮簷篷，塌下的簷篷約寬3米，半邊仍連接伸縮支架，另外半邊垂地，地面遺下鬆脫螺絲等部件。對面攤檔商戶稱，事發時簷篷正打開，突然一陣風吹過，「嘭」 一聲吹塌簷篷。

指鋁架港造價3000「淘寶嗰啲1000蚊」

本地帆布帳篷工程商盧志記的盧師父表示，事故原因有待調查，但有可能是由於螺絲未有扭好，亦有可能是鋁製支架用料不佳，「承受唔到力，一有風吹過就唔得」。他稱，部分從內地訂購的鋁架便宜，「你睇下淘寶嗰啲，1000蚊運到嚟，香港造要2000至3000蚊」，吸引展商使用，惟質素參差，過去不時聽到類似意外。他說，用家一般難從外觀發現用料不佳，建議避免站在簷篷下收合，免生意外。

廠商會：開展前須工程師驗結構安全

廠商會對受影響員工和市民表示慰問，並已叮囑涉事參展商詳細檢查清楚攤位結構。廠商會稱，十分重視工展會內各攤位的結構安全，在展會條款及守則內早已清楚訂明，所有參展商和承建商必須聘請註冊結構工程師，於展期開始前一天在現場驗證攤位結構安全，並簽發「攤位完工安全證明書」和提交予大會。承建商於開展後每隔8天須再次安排註冊結構工程師到場驗證攤位結構安全，並提交相關證明文件予大會。所有參展商須於今日安排註冊結構工程師例行檢查，確保攤位結構安全和穩固。

相關字詞﹕工展會 塌簷篷

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