梁振英控立場誹謗 指或涉國安 官：難明邏輯

原告為梁振英，被告為鍾劍華及「立場新聞」的母公司Best Pencil（Hong Kong）Limited。入稟狀指，文章對梁振英作出失實指控和誹謗，損害其聲譽，要求刪除文章、賠償損失及道歉等。鍾於2019年11月申請本案交由陪審團審訊，經三方同意後獲批，排期於明年8月7日開審，預料15日審期。

鍾劍華未繳陪審團款項 官撤申請

根據《陪審團條例》，申請方須繳存支付陪審團的款項，惟於2021年2月限期前，沒有任何一方繳款。17個月後，鍾在今年7月申請傳票以寬延期限繳款，遭梁反對指本案已不宜由陪審團審訊。

鍾解釋沒繳款因律師疏忽所致，該律師的合伙人何俊仁另涉案件罪成判囚。法官認為，該律師沒參與何的案件，何俊仁與今次訴訟無關，其理由並不充分。鍾又稱，梁反對延期申請是試圖將同意令作廢，但法官指鍾的說法錯誤，澄清沒陪審團審訊乃是因為申請方沒依期繳款。

對於梁反對申請指，「立場」自今年6月沒律師代表，法官認為這情况構成重大改變，法庭須引導沒法律代表的與訟人，加上誹謗訴訟或有事實和法律挑戰，足以說服法官不命令陪審團審訊，而鍾已離港非考慮因素。

梁又稱他身為全國政協副主席，國安法實施後，法官或須介入審訊，避免本案牴觸國安法刑事罪行，而陪審團可能推斷這造成偏頗。法官稱難以理解梁的邏輯，指事發於國安法落實前，看不到對本案的影響；主審法官一般亦基於法律原則介入審訊，不能因此說是偏頗。法官最終認為，毋須處理同意令作廢，並撤銷鍾的延期傳票申請，下令鍾付訟費。

【案件編號：HCA1993/18】