港聞

港聞二

習晤李家超 稱港正確軌道穩步前進 政法統戰外交官未列席 劉兆佳料因內地疫熾

【明報專訊】特首李家超一連兩日分別獲國家主席習近平及總理李克強接見。有別與過去數年習近平接見港澳特首述職規格，中央港澳協調小組中的中央政法、統戰及外交系統官員未在席（見表），僅維持組長、副總理韓正、中央辦公廳主任丁薛祥、港澳辦主任夏寶龍及中聯辦駱惠寧等其餘在席。期間習近平指香港在「一國兩制」正確軌道上穩步前進。

劉料參與港澳事務中央部委有增無減

一如前日見李克強環節，李家超除合照及自己發言環節，其餘環節均戴口罩。全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，相信述職安排與內地疫情嚴峻有關，減少與會官員數目，以避免感染風險。不過，他相信在內地定調一國兩制重要性下，外交、經貿，甚至軍政系統會繼續參與港澳協調小組，相信日後參與港澳事務的中央部委「有增無減」。他推測，丁薛祥是日後接掌港澳小組的適合人選。

習：相信香港日後「大有可為」

習近平在會上稱讚李家超上任後，帶領特區政府堅決維護國家安全，大力恢復經濟活力，積極回應民眾關切，展現出「愛國者治港」的新氣象，中央充分肯定他和特區政府的工作，並相信香港日後「將大有可為，風光無限」。

在官方央視晚上播出片段，習稱許李及特區政府團結社會各界，及學習宣傳中共二十大精神。

習以國家主席身分會見李家超，在香港傳媒聯合拍攝環節期間，提及中共二十大對黨和國家部署作全面部署。習重申，中央將全面、準確、堅定不移貫徹一國兩制方針，全力支持特首及特區政府依法施政，廣泛開展國際合作，更好融入國家發展大局。

李引習七一講話 強調貫徹一國兩制

李家超在會上引述習七一來港講話說，明確說明一國兩制是香港長期繁榮最大制度保障，必須長期堅持。他提及，香港正經歷「由亂到治」的關鍵時期，政府嚴格按照中國《憲法》和《基本法》，全面貫徹、堅定不移貫徹落實一國兩制，堅決維護國家安全，著力恢復經濟活動，落實愛國者原則。

特區政府晚上發稿稱，李家超匯報了特區政府圍繞習七一講話提出的施政綱領，並形容《施政報告》提出創新、破格政策措施，正逐步落實執行。

香港近年拓展與東盟合作關係，劉兆佳說，在西方打壓下，在非西方世界爭取合作伙伴非常重要，香港透過對接國家亞洲區區域經濟合作戰略，可在一國兩制下為香港及國家開展國際合作。

相關字詞﹕習近平 李家超 述職

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