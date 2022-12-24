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金巴速罄港澳快線系統超荷 噴射飛航：待政府批

【明報專訊】澳門昨起放寬香港入境者防疫要求，從香港入境後毋須檢疫及檢測核酸。港澳客運碼頭自2020年2月關閉後未重開，目前港人僅可經陸路搭跨境巴士在港珠澳大橋口岸入境澳門，措施放寬後昨日多條跨境巴士線車票隨即大賣，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）於今日平安夜及明日聖誕節班次售罄，另一今起恢復營運的跨境巴士線「港澳快線」，昨午購票系統一度因無法負荷人流而故障。對於港澳客運碼頭何時恢復有船到澳門，船公司「噴射飛航」昨向本報稱，已就復航做準備，正待政府發出批示。海事處則稱，會按實際情况積極推進恢復跨境渡輪客運服務，正與業界密切聯繫做準備。

金巴：不時加額 港澳一號：下月重開

現時金巴每日來往港澳各自有最少9至10班車，香港往澳門的首班車每早10時半開出，每隔一小時開一班至晚上7時半。截至昨午1時許，今明兩日往澳門的金巴班次僅3至4班有車票發售，至晚上8時許售罄。金巴昨向本報稱，將調配更多巴士未來加班，班次名額會不時增加，有意購票者可在系統留意最新票務狀况。

本報記者昨午1時在港珠澳大橋香港口岸觀察，搭金巴往澳門人流未見顯著增加，有3年未往澳門探望父親的市民因網上車票售罄盼到現場購票，惟白行一趟；亦有人未及時提供澳門要求的入境前72小時核酸報告而錯過班次。

港澳快線今起恢復營運，每日提供4個班次，來往太子及澳門。記者昨午3時許在港澳快線系統買車票時，一度無法選取路線和日期及付款。記者致電查詢後職員解釋太多人買票，系統無法負荷，着記者於旅遊網站「Hopetrip盼游」買票，記者最終購得車票。另一提供市區來往澳門跨境巴士的「港澳一號」向本報稱，因司機流失嚴重及需時為巴士補辦牌照及保險等手續，未能本月內恢復營運，目標下月、農曆新年前重開，初期每日來回10班車，屆時佐敦門市及網上均可購票。

機場碼頭下周恢復快船 限中轉客

海路方面，暫只有抵港轉機的中轉旅客有望搭船到澳門，機管局昨公布下周五（30日）起機場海天客運碼頭會恢復往來澳門氹仔客運碼頭的轉駁快船服務，逢周五及日提供每天兩班來回。局方強調，服務只限持同一天航班機票的中轉客使用，由香港出發者不適用。

香港出發旅客可經港澳客運碼頭搭船，惟碼頭重開無期。本報上月報道，目前只有5艘合資格跨境高速船可隨時投入港澳客運服務，港澳客輪船員由疫前955人減至258人，據海事處昨日回覆，船員及跨境船數目過去一個月沒增加，但處方收到3份跨境高速船安全證明書申請。

工會：加船程序最快需一月

香港海員工會主席張世添稱，疫前兩間船公司「金光飛航」及「噴射飛航」共30艘船提供服務，現200多人夠營運5艘船，但船少影響復航，檢驗及維修船需時，加船程序最快也需一個月，估計重開初期班次較疫前每15分鐘一班疏落，料最密亦要一小時一班。本報昨向「金光飛航」查詢，截稿前未回覆。

（新冠疫情）

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