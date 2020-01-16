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撤黃碼後出境增四成 入境升7% 東瀛遊：一日20團赴北海道 旅議會：聖誕「團進團出」無增

【明報專訊】政府上周三起撤銷「黃碼」安排，適逢聖誕長假期，吸引不少港人出外旅遊。翻查入境處出入境人次統計數字，自政府撤黃碼起，出境旅客總人次增約四成，入境旅客總人次則僅增7%。東瀛遊執行董事禤國全稱前日至聖誕節當日都是「旅遊高峰期」，單是往北海道每日都有20多個約有30人的旅行團出發，但現時水平只達疫前三分之一。旅議會主席徐王美倫接受查詢稱，聖誕長假期下團進團出的登記旅行團數字與平日相若，未見增長。

離境大堂熱鬧 有商店復業

本報記者昨午到機場觀察，離境及入境大堂均人來人往，不過離境大堂相對熱鬧，另商店亦恢復營業，氣氛較防疫措施放寬前明顯熱鬧。前往曼谷的Charlotte表示，在宣布「0+3」後已立即購買機票，並向公司額外請假，計劃前往6日，「準備了1萬元預算去曼谷，又玩又探親」。薛先生則稱，已有3年沒有外遊，過往喜歡去泰國和日本，但因日本疫情相對嚴重，這次打算帶子女到曼谷的水上樂園遊玩。他滿意政府放寬措施，「之前的（防疫措施）很複雜，現在簡單很多」。

東瀛遊：整體生意僅疫前1/3

禤國全以其旅行社東瀛遊為例，前日起至聖誕節都有很多旅行團，是「旅遊高峰期」，其中最熱門旅遊點是北海道，約一半旅客均報團前往，近日每日均有20多團每團約30人的旅行團出發，更有包機前往當地，赴北海道旅客佔整體旅客約半。不過他表示，現時整體生意額仍只達疫前三分之一，距離完全復蘇仍有一段時間。

內地訪客反跌 「其他訪客」增27%

入境處出入境旅客人次數字最近更新至前日，本報比較撤黃碼安排生效前後9日的出入境旅客人次，發現本港入境旅客人次總計由156,934升至167,984，增7%；其中「其他訪客」增27%，但內地訪客人次不升反跌，跌5.65%。出境旅客人次則由措施實施前的169,791增至236,530，增39%，當中香港居民升幅最多，出境旅客升幅達五成。

旅議會料3月遊客始較多

徐王美倫表示，團進團出的登記數字在聖誕旺季沒增加，形容與平日相若。她說港府早前撤銷黃碼的安排對於港人出遊、探親或商務旅客而言具吸引力，但入境本港仍然須核酸檢測，旅客會擔心來港後驗出陽性，加上政府上星期才撤銷黃碼，相信不少旅客亦早已決定聖誕長假的度假去處，不會臨時決定來港。她估計要到明年3月才有較多入境旅客來港；又說即使內地明年與本港通關，相信旅客人數要到2024年才可重返疫前水平。

明報記者

（新冠疫情）

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