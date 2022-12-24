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院舍密接者原址檢疫須劃專區 隔天測核酸

【明報專訊】安老及殘疾院舍的密切接觸者改為原址檢疫，社署昨聯同衛生署及醫管局與業界講解最新安排，提及院舍須劃分密切接觸者專屬區域，禁止其他院友進入，被列密切接觸者的院友須隔天檢測核酸，直至同層或同區連續5天沒再新增感染個案。有業界歡迎安排，稱大部分私人院舍環境雖較擠迫，要清空特定區域安置密接院友，但相信有辦法應付。

衛生防護中心代表於會上表示，自11月至今逾四分之三安老院舍及九成殘疾院舍曾出現個案，染疫人數逾1萬，其中六成為院友。防護中心料院舍個案數字將進一步上升，暫託中心需求短期內大幅增長，因此實施原址檢疫等安排以騰出更多牀位接收染疫院友。

如無專廁 用完廁所後須即消毒

原址檢疫安排下，由於密接院友毋須離開院舍，因此不會獲發檢疫令，除非出現特殊情况，如他們擅自離開院舍才會發出檢疫令。院舍須為密切接觸者劃分專屬區域，有關區域應盡量開窗和關門，如使用空調應確保有足夠鮮風量，並建議使用空氣淨化器，院舍亦應盡量提供專屬廁所，否則密接院友使用完廁所後須立即消毒。

另外，員工照顧密接院友時須穿上個人防護裝備，包括佩戴呼吸器或外科口罩、乳膠手套、即棄保護衣、面罩、護眼罩及保護帽。

業界料間位不難

安老服務協會主席陳志育表示，密切接觸者染疫機率不高，認同應集中資源處理患者，亦相信當局對原址檢疫的安排妥當，不會構成太大風險。對於須劃分指定區域分隔密接院友，他稱不同院舍環境有異，舉例津助院舍大房較多，可調配房間集中接收密接院友，而私人院舍環境大多較擠迫，只以板間分開牀位，需清空某個範圍作為密接區域。他補充，由於第五波疫情大批院友離世，不少私院有牀位空置，相信不難清空範圍。

（新冠疫情）

相關字詞﹕原址檢疫 陳志育 安老院舍 新冠疫情

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