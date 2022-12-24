李克強：推動內地香港人員往來復常 譚耀宗盼農曆年前通關 信內地放寬入境隔離

港大醫學院生物化學系教授金冬雁說，香港經歷年初「海嘯式」大流行，社區已有混合免疫力，可擋住外來輸入個案，不致造成社區感染或衝擊醫療體系，但提醒通關後或有較多內地人來港接種復必泰。

李家超：積極商討盡快推進通關

陳國基：相信很快有消息

李克強前日接見正於北京述職的李家超，當日公開拍攝環節並未提及通關議題。央視《新聞聯播》事隔一日報道，李克強會上談到港府及市民普遍關心的通關問題。李克強表示，隨着內地防疫措施有序落實，提醒有關方面要加緊溝通協調，推動內地與香港人員往來逐步恢復正常。

港府新聞稿稱，李家超在述職期間向領導人表達市民熱切期盼香港與內地通關。李家超表示，港府會繼續積極與中央相關部委、廣東與深圳政府緊密聯繫及商討細節，盡快有序推進通關。李家超今午返港，會向傳媒講解述職情况。政務司長陳國基昨說，港府目前正積極與內地商討，相信很快有消息。

譚耀宗說，雖然參考本地年初疫情可持續兩個多月，但相信此刻對內地並非最大考慮，因內地認為毒性輕。他分析，若內地放寬通關，很難安排酒店隔離，因為處理人數有限，或只安排配合核酸檢測。他期望，兩地不論最終採取什麼方式，都要避免一下放寬後出現混亂。

廠商會會長史立德稱，在內地放寬防疫安排後，觀望農曆新年前後通關，尤其是內地入境隔離有否突破性開放。他希望李家超述職回來後可有好消息。

學者：或多人來打復必泰 籲研應對

金冬雁相信，內地整體疫情要到農曆年後才較明確，但初期來港內地人頂多是輕症，佔本地個案比例不高，若為防進入社區，甚至可要求落地核酸檢測。他提醒，如內地繼續未引入復必泰疫苗，通關初期或更多內地人來港接種二價復必泰，呼籲政府研究有否足夠疫苗給本地接種，以及是否仿效澳門收費。

（新冠疫情）