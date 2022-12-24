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陽性破兩萬 指定診所、遙診一額難求 議員憂通關後患者更多 促加額免塞公院

【明報專訊】本港新冠個案近日再呈升勢，單日陽性昨再突破兩萬宗，本報接獲社區患者求助稱無法預約醫管局指定診所及遙距診症服務，更於染疫第四天才收到政府的抗疫物資包。立法會議員江玉歡形容情况危險，加上本港與內地通關在望及逐步對外開放，抵港旅客染疫數目將續升，憂慮若未能及時向輕症患者提供適切醫療服務，如同將患者推往急症室，加重公立醫院負擔，建議盡快增加指定診所和遙距診症額。

市民稱第四天方收抗疫包 靠私醫遙診

本港昨新公布20,252宗新冠陽性個案，重回今年3月中水平，其中19,328宗本地感染、924宗輸入個案，是連續第三天輸入個案逾900宗。本報接獲市民X先生求助，其母周日（18日）檢測陽性，全家列為密切接觸者在家檢疫，就讀小一的兒子周三（21日）亦告染疫，X先生擔心孩子年幼，遂預約醫管局指定診所及遙距診症，詎料雙雙爆滿。

X先生一家亦遲遲未收到政府的抗疫物資包，遂致電民政事務總署熱線，對方稱若X先生有經濟能力可考慮在私營外送平台訂購日用品及藥物。最終X先生於兒子染疫第四天收到抗疫物資包，另自行聯絡相熟私家醫生電話診症，由已康復的母親外出取藥。

本報昨利用醫管局手機程式HA Go嘗試預約指定診所及遙距診症，介面顯示兩項服務均暫時爆滿，無法預約。

江玉歡認為，輕症患者得不到適切支援或會病情轉差，或選擇往急症室求醫，加劇公院負擔。她憂慮將來或愈來愈多抵港旅客染疫，他們雖未必需入院，惟亦或需簡單醫療支援，而本港有責任提供，故應盡早改善輕症者支援。她建議盡快增加相關服務額，優先服務長者及兒童，亦建議參考內地，在較便利露天地方設立簡單的健康站，方便附近居住的輕症患者求診和取藥。

梁子超料染疫客多輕症 添壓不多

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，情况反映醫管局服務嚴重受壓，以致向輕症提供的服務亦受影響，呼籲市民於節日外出加倍小心。他稱由於輸入個案只佔整體個案一小部分，加上染疫旅客多是輕症，添加的壓力有限，日後與內地通關亦如是，但建議醫管局集中資源照顧本地患者，染疫旅客可自行向私家醫生求醫。

政府籲善用私院 醫局：已不斷增服務

政府昨發新聞稿稱，近期因應節慶，社交聚會活動頻繁，預計公院負擔或更沉重，呼籲患者善用私營醫療服務，例如多間私家醫院為患者提供的門診和遠程診症等。醫衛局及後回覆本報查詢稱會密切留意情况，適時調整病人支援，醫管局已為可能出現的額外服務需求制定預案，適時調動額外人手、病牀及資源。局方稱會繼續與私院保持溝通善用資源，並會確保本港醫療服務優先提供予香港居民。

醫管局稱，近期已不斷提升指定診所及遙距診症服務量，目前指定診所及遙距診症每日為近3800人次提供服務，假如社區患者有醫療相關查詢，亦可致電醫療查詢支援熱線183 6115。本報另向衛生署及資科辦查詢派發抗疫物資包情况，截稿前未獲回覆。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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