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2022年12月24日星期六
港聞二
陽性破兩萬 指定診所、遙診一額難求 議員憂通關後患者更多 促加額免塞公院
李克強：推動內地香港人員往來復常 譚耀宗盼農曆年前通關 信內地放寬入境隔離
院舍密接者原址檢疫須劃專區 隔天測核酸
撤黃碼後出境增四成 入境升7% 東瀛遊：一日20團赴北海道 旅議會：聖誕「團進團出」無增
金巴速罄港澳快線系統超荷 噴射飛航：待政府批
國泰服務暫未受影響 乘客剛悉或罷工「驚一驚」
習晤李家超 稱港正確軌道穩步前進 政法統戰外交官未列席 劉兆佳料因內地疫熾
梁振英控立場誹謗 指或涉國安 官：難明邏輯
立場煽動案 前業主供稱「睇電視先知」租戶是立場
工展會攤位塌簷篷3輕傷 業界料用料差
用他人身分證副本領消費券 48人被捕
北海道登山遇暴風雪 港客不治 同行一人避難求救無恙 一人現低溫獲救
「系統維護」實捲款 拘虛幣平台僱員顧問 主腦攜2億電子錢包離港
箍頸警覆核司機不合法被殺 得直重審 須付警員訟費 家屬：無異懲罰受害者 二次傷害
性侵同居女友女兒 冒事主母發信着「滿足要求」 九巴車長非禮囚34月
指每項事實扣連 官駁回兩男暴動上訴 「獨立看無罪 累積看足判罪成」
中大生集結囚6月 上訴部分得直脫藏械罪
鄒幸彤煽惑集結脫罪 律政司上訴
示威犯聚 公民黨社民連上訴終院
包致金侄女涉刑毁 10萬元保釋
港鐵專組檢討保養 政府設小組監督 兩人曾任港鐵董事 議員：理解憂慮 獨立行事助監察
蘭桂坊西九今限人流 「餓了很久」封路減
工業死亡未趨降 工權會倡工傷調查看齊墜屏事故
酒駕凌志撞翻貨車 司機棄客逃走被截停
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【Emily】周守仁聖誕賀辭：最好禮物是交付自己成就別人
【Emily】調查：八成人不會到灣區工作生活 增25百分點
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【Emily】新巴觀光巴設聖誕夜景線H2C
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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