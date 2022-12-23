血迹作引 坍塌搜救隊：難忘「塌天秤」6小時開路尋人

安達臣道塌天秤釀3死6傷，當日出動110名消防及救護人員，25人為專隊人員，李思元是其中一人。他說，當時3間消防局的專隊均派員參與，共花6小時始開通空間救出最後傷者，其間亦要輪替工作，「現場難度好高，亦都幾大壓力去做，因為個傷者一開始都搵唔到，結果我哋係搵到灘血先，有少少線索之下再開通咗好多金屬，先可以搵到傷者位置」，形容該宗事故是近年最難忘的救援經歷。該傷者獲救出後證實不治。

模擬境外地震搜救 連續36小時

專隊由消防、救護及工程組3個職系的人員組成，現有160名成員，主要為消防員，分別駐守西灣河、啟德及東涌消防局。消防及救護學院院長吳贊良說，今次演練是模擬專隊執行境外任務，在受地震破壞而有倒塌建築物的災場執行持續36小時搜救任務，讓專隊熟習長時間搜救模式，並提升在現場制訂搜救策略的能力。

是次演練在西貢的消防及救護學院舉行，有32名消防、6名工程部人員及4名救護員參與，連同香港紅十字會及民安隊，一共62人參與，周一早上9時開始，周三晚上9時結束。現場除了有模擬災區，亦有用膳區、休息區、指揮區，工程部人員則在工具區維修。專隊每月均在學院做恆常訓練，每年一次長時間大型操練，綜合一年操練成果，包括坍塌搜救核心技術，如技術搜索、混凝土切割及爆破等。

搜救犬首大演練 消防讚搜索力

演練首次安排搜救犬參與，李思元表示，發現搜救犬「真係好叻」，在瓦礫上的行動力以及氣味搜索能力都相當高，5分鐘便可搜索50米乘100米坍塌現場，準確告知傷者位置。

李思元說，今次雖是境外救援操練，但當中的技術元素及執行任務策略方面可套用於本地事故，例如專隊在安達臣道事故工作了6小時，涉及輪替工作策略，荃灣海角街三級火及軍地三級火後的穩固工作，亦是應用一直以來操練的成果。