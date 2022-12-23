着內地生匿「安全屋」 假官員假綁架真勒索

訛稱涉刑案促交社媒帳户

着租屋躲藏自拍「助查」

新界南總區重案組總督察周文軒昨日表示，警方本月15日接報，一名內地來港的20歲大學三年級女生被綁架，其在內地的父母被要求繳交500萬贖金，警員最終在18小時內於油麻地民宿尋獲事主。警方調查發現，女生10月底收到假冒內地官員來電，指她牽涉刑事案，女生其後按指示交出社交媒體帳戶及密碼、租用油麻地民宿作「安全屋」躲藏，並自拍以「助查」，其間簽署保密協議，騙徒則利用社交媒體與其父母聯絡，要求贖金。周稱，由於事主父母身處內地，需經朋友在港報案，加上事主躲藏在無人管理的劏房，增加調查難度。

大學內地生受騙倍增 失1.3億

新界南總區防止罪案辦公室總督察楊蓉稱，今年首11個月有288宗涉內地來港大學生騙案，較去年同期的136宗升逾1倍，損失金額介乎1萬至688萬元，合共1.27億元，較去年同期的5000萬元升約1.5倍。楊稱，新界南總區已為內地生舉辦12場防騙講座，並成立即時通訊群組，提醒即使來電者能說出事主姓名亦不代表是真，騙徒「做戲做全套」，來電時甚至有對講機聲音，強調需「收線、核實、搵求助」，有懷疑可致電「防騙易」熱線18222，「寧信真警察，莫信假公安」。

稱騙案普遍 警：記招前收來電

另外，警方本月12至20日展開「淺岸」行動，以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」拘捕61男37女（18至76歲），涉及網上購物、網上情緣騙案及裸聊勒索等74宗科技罪案，涉款3800萬元。所有被捕人獲准保釋，須於下月報到。新界南總區刑事部警司陳志昌表示，被捕人為傀儡帳戶持有人，受誘騙開新帳戶或借出帳戶，強調傀儡帳戶為騙案重要一環，即使自稱非用作洗黑錢，亦非免責原因。他稱，自己在記者會前亦收到騙徒來電，反映騙案普遍，呼籲市民「即刻收線」，免墮騙案。