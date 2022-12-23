3000呎種植場檢千棵大麻樹

一年可產市值1.4億大麻

毒品調查科探員根據線報及深入調查，周三下午6時30分，突擊搜查上水粉錦公路營盤村33號一個貨倉，共檢獲991棵大麻植物，共重約84公斤，市值約1400萬元，以及大批種植大麻工具，當場拘捕一名29歲姓吳本地男子，他報稱地盤工人，相信是販毒集團主腦，及一名25歲姓黎持「行街紙」留港越南籍男子，相信他受僱負責種植大麻及打理種植場地。

警方指販毒集團分工清晰，貨倉面積約3000呎，種植場劃分為幼苗區、成熟區及收成區，搭建臨時帳幕，根據大麻不同生長程度分批種植。據調查所得，販毒集團從海外訂購種子自行培植，利用多種工具儀器幫助種植，包括有遮光布幫助聚集陽光、強力紫外光燈、各式各樣植物營養液注入大麻植物內、二氧化碳機幫助大麻急速成長及溫度控制器等，為一個具規模有系統的大麻種植場。警方於大麻收成前採取行動，阻止毒品流入本地市場。

揭60部錄影機藏60公斤K仔

另外，海關本月7日在機場查驗一批由西班牙抵港、報稱載有攝影器材的空運貨物，遂在199部視像錄影機中發現有60部內藏60公斤俗稱K仔的氯胺酮，市值約3500萬元，相信毒品是供應本地市場，將在聖誕等長假期出售。海關正追緝一名涉案男子。