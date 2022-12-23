活潑兒一夜巨變 佈道會剖白 阿Mo父：曾獨自洗手間「嚎哭」

李盛林預先錄製分享片段，周一（19日）在林以諾牧師的「元宇宙音樂佈道會」播出。李盛林分享道，自己作為父母很難面對這次經歷，「看一秒前和一秒後，我們的兒子是很不一樣」，一些很基本的自我照顧也需要人幫助，為父的他多次獨自在洗手間「嚎哭」，認為若果自己沒有信仰，會活在責備、埋怨之中，會想找發泄的對象，會想知道這件事究竟誰人導致。但他覺得這是一個「有血有肉」的信仰，他引述《聖經》詩篇23篇「耶和華是我牧者」，相信上帝會保護他和兒子。

他指醫生曾以數據分析，提及很多病患者的情况，令他和太太很沮喪，但後來他看到阿Mo比不少較輕症的患者更早離開深切治療部，甚至脫離呼吸機，認為這是「神蹟」，非常感謝上帝。他表示現時除了會見面的日子，每天都會錄製一段短片給兒子，分享《聖經》及他們的生活和感受。他希望這段經歷能向大家見證上帝，他們「有血有肉」的親情和愛能激勵其他人。