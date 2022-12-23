工會籲按章工作或節日罷工 國泰指無理 保證航班如常

國泰指工會立場變

只少數空服員支持

國泰回覆本報查詢表示，昨獲悉空中服務員工會委員會呼籲會員按章工作，有關立場與機艙服務管理團隊於本月20日跟其會面時截然不同，又指對工會委員會的決定及做法表示失望，認為有關行動無理。國泰指其機艙服務員大部分並非工會成員，僅小部分空中服務員工會成員支持該工會委員會採取工業行動的呼籲，又向顧客保證航班服務將運作如常，毋須擔心。

國泰表示，機艙服務管理團隊本月與代表部分機艙服務員的空中服務員工會已會面兩次，共7小時，解釋已落實改善的1月份編更安排，國泰一直與機艙服務員直接溝通，包括透過線上及面對面等多種途徑，將會繼續聆聽他們的反饋並積極回應。

國泰航空空中服務員工會本月初曾發表公開信，稱航空業復蘇之際，機組人員人手愈來愈少，外站休息時間亦愈縮愈短，以及不滿國泰編更安排混亂，6日召開緊急會員大會，獲全票通過授權採取下一步行動，又稱不排除罷工。