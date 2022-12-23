楊明上訴駁回 獄中過年 官斥悔意一般非盡早認罪 刑罰須阻嚇

【明報專訊】楊明（原名林明樂）前年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，承認不小心駕駛、車窗玻璃透光度不足兩罪，還押候判。他隨即申請推翻認罪答辯，同日再認罪，被判監18日等。他不服刑罰上訴，昨被高院駁回，須即時服刑，意味他在獄中過冬至、聖誕和新年。法官判辭斥上訴人認罪答辯反覆顯示悔意一般，更指他「根本談不上盡早認罪」，認為須判阻嚇性的刑罰。
法官陳仲衡判辭指原審的考慮和分析正確，已平衡各相關不小心駕駛罪量刑的因素，以達至公平裁決；原審非憑空臆測，而是有足夠事實基礎作出唯一合理及無可抗拒的推論——上訴人楊明（41歲）受酒精影響下駕駛，並無任何剛愎武斷、不合情理、不合邏輯，或證據存在故有不可能性。
原審臚列案底 反映明顯沒汲教訓
陳官又認為原審有基礎指上訴人明顯沒有從過往案件汲取教訓，並詳列其案底（見表）。陳官直言過往法庭對上訴人的輕判，明顯不能有效警惕上訴人不可酒後駕駛。陳官認同原審指「本案沒有導致傷亡，純屬僥倖」，不能因本案沒造成傷亡作為輕判理由。陳官同意律政司一方陳辭指上訴人駕駛態度可謂「持續性的差勁」，故須判阻嚇性刑罰。
官認同駕駛態度差 沒傷亡純屬僥倖
陳官續稱，原審以上訴人盡早認罪而給他三分之一量刑扣減，是大有商榷餘地。陳官重申本案鐵證如山，上訴人認罪答辯反覆，「顯示他的悔意只是一般」，且一度推翻自己的認罪決定，談不上盡早認罪。陳官斥上訴人改變認罪答辯是他的決定，但他已是成年人，認罪答辯的反覆表現，理應反映於認罪的刑罰扣減，原審的判刑沒原則性的犯錯或明顯過重，遂駁回上訴。
翻查資料，本案由2020年11月提堂至今約兩年，楊當年承認兩罪，但否認拒絕提供血液樣本化驗，獲裁判官鄧少雄裁定罪脫，但就他承認的控罪還押候判。代表楊的資深大律師清洪即以錯誤提供法律意見為由，申請推翻認罪答辯獲批。楊其後再認罪及被判囚，獲准保釋等候上訴。