楊明上訴駁回 獄中過年 官斥悔意一般非盡早認罪 刑罰須阻嚇

法官陳仲衡判辭指原審的考慮和分析正確，已平衡各相關不小心駕駛罪量刑的因素，以達至公平裁決；原審非憑空臆測，而是有足夠事實基礎作出唯一合理及無可抗拒的推論——上訴人楊明（41歲）受酒精影響下駕駛，並無任何剛愎武斷、不合情理、不合邏輯，或證據存在故有不可能性。

原審臚列案底 反映明顯沒汲教訓

陳官又認為原審有基礎指上訴人明顯沒有從過往案件汲取教訓，並詳列其案底（見表）。陳官直言過往法庭對上訴人的輕判，明顯不能有效警惕上訴人不可酒後駕駛。陳官認同原審指「本案沒有導致傷亡，純屬僥倖」，不能因本案沒造成傷亡作為輕判理由。陳官同意律政司一方陳辭指上訴人駕駛態度可謂「持續性的差勁」，故須判阻嚇性刑罰。

官認同駕駛態度差 沒傷亡純屬僥倖

陳官續稱，原審以上訴人盡早認罪而給他三分之一量刑扣減，是大有商榷餘地。陳官重申本案鐵證如山，上訴人認罪答辯反覆，「顯示他的悔意只是一般」，且一度推翻自己的認罪決定，談不上盡早認罪。陳官斥上訴人改變認罪答辯是他的決定，但他已是成年人，認罪答辯的反覆表現，理應反映於認罪的刑罰扣減，原審的判刑沒原則性的犯錯或明顯過重，遂駁回上訴。

翻查資料，本案由2020年11月提堂至今約兩年，楊當年承認兩罪，但否認拒絕提供血液樣本化驗，獲裁判官鄧少雄裁定罪脫，但就他承認的控罪還押候判。代表楊的資深大律師清洪即以錯誤提供法律意見為由，申請推翻認罪答辯獲批。楊其後再認罪及被判囚，獲准保釋等候上訴。

【案件編號：HCMA 544/21】